PlayStation Plus, svelati i giochi gratis di ottobre 2020!

Come ogni mese, anche per ottobre 2020 Sony non ha mancato l’appuntamento con PlayStation Plus, svelando quelli che saranno i giochi gratis per PlayStation 4 a disposizione degli abbonati al servizio per il mese ormai imminente.

Il primo gioco della line-up di ottobre sarà Need for Speed: Payback, il noto titolo corsistico di casa Electronic Arts. Il secondo gioco annunciato per gli abbonati PlayStation Plus è invece Vampyr, l’avventura di Dontnod Entertainment in cui, a inizio Novecento, vestite i panni di un medico vampiro, diviso nel dilemma morale della sua professione e del suo bisogno di sangue.

Entrambi i giochi saranno disponibili dal 6 ottobre e potranno essere riscattati fino al 2 novembre, quando saranno sostituiti dalla line-up prevista per quel mese.

Vi ricordiamo che PlayStation Plus prevede il pagamento di una quota fissa (mensile, trimestrale o annuale, a vostra discrezione): pagando questa somma, l’abbonamento vi permette di accedere alla Instant Game Collection, una raccolta di videogiochi gratuiti mensili che potete riscattare come se li acquistaste regolarmente, e che rimangono associati al vostro profilo. Per giocarli, però, è necessario avere un abbonamento PlayStation Plus attivo.

Tra gli altri benefici dell’abbonamento anche la possibilità di accedere a degli sconti speciali su PlayStation Plus (che spesso si applicano ad altri sconti già in essere) e quella di poter giocare alle modalità multiplayer dei titoli PS4.