Xbox Live Gold, ecco i giochi gratis di ottobre 2020!

Dopo aver confermato quelli che sono i videogiochi che entreranno questo mese nella libreria di Xbox Game Pass, Microsoft ha ufficializzato anche i nuovi giochi gratis di ottobre 2020 per Games with Gold, il beneficio riservato agli abbonati al servizio Xbox Live Gold.

I giochi su cui potrete mettere le mani sono quelli che vi elenchiamo di seguito.

Xbox One Dal 1 al 31 ottobre: Slayaway Camp: Butcher’s Cut (normalmente venduto a $16,99) Dal 16 ottobre al 15 novembre: Maid of Sker (normalmente venduto a $24,99)

Xbox 360 Dal 1 al 15 ottobre: Sphinx And the Cursed Mummy (normalmente venduto a $14,99, giocabile su Xbox One) Dal 16 al 30 ottobre: Costume Quest (normalmente venduto a $14,99, giocabile su Xbox One)



Vi ricordiamo che Xbox Live Gold è l’abbonamento che offre ai giocatori anche la possibilità di accedere ai servizi online di Xbox One, oltre che a una serie di sconti esclusivi.

Di recente si sono diffusi numerosi rumor circa una volontà di Microsoft di rimodulare questa proposta per il futuro, visto che non è più possibile acquistare abbonamento a lunghissimo termine.

In compenso, Live Gold è parte dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che offre in un’unica soluzione sia i benefici di Game Pass (con un catalogo on demand di più di cento videogiochi, comprese fin dal day-one le produzioni Microsoft) che quelli di Live Gold.