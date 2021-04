La streamer più seguita al mondo ha un nome

Dopo una rapida ascesa nel mondo delle live durante il 2020, Valkyrae (vero nome, Rachel Hofstetter) è ora diventata ufficialmente la streamer più seguita al mondo (e con un margine significativo rispetto alla concorrenza).

Dopo aver iniziato la sua carriera su Twitch, la giovane di soli 29 anni è poi passata a YouTube vedendo il numero di live view schizzare letteralmente alle stelle (da 330mila a 11 milioni), rendendola di fatto la streamer maggiormente in crescita negli ultimi mesi (seguita da Pokimane).

Un'immagine di Valkyrae, pic via Game Rant.

La popolarità di Valkyrae è senza dubbio dovuta anche al suo ottimo tempismo, visto che quando ha iniziato a trasmettere in streaming lo ha fatto con il popolarissimo Among Us, divenuto in breve tempo un vero e proprio fenomeno della scena del gaming.

Ma Valkyrae non ha fatto affidamento solo sul suo successo per far crescere il suo pubblico: Rachel ha infatti anche collaborato con altri grandi streamer come Pokimane, Jacksepticeye e Sykkuno, entrando poi a far parte del server Rust OfflineTV nel dicembre 2020.

Valkyrae ha spiegato in un recente podcast di TrainwrecksTV che YouTube è “molto indietro” rispetto a Twitch quando si parla di streaming puro e semplice, specie per via del fatto che la piattaforma non è stata concepita per delle live vere e proprie (oltre al fatto che la ragazza non è soddisfatta del sistema di chat di YouTube, generalmente più restrittivo rispetto a quello di Twitch).

Tuttavia, la corsa di Valkyrae non accenna a diminuire: oltre ad essere la content creator di sesso femminile più seguita, la giovane è da poco entrata a far parte del brand 100 Thieves, con tanto di capi di abbigliamento a tema. Continua inoltre a trasmettere in streaming Among Us, tanto che di recente ha anche giocato in compagnia del celebre comico televisivo statunitense Jimmy Fallon.

Infine, secondo un recente rapporto del database di Stream Hatchet, la giovane ha raggiunto oltre 12 milioni di ore visualizzate solo nel primo trimestre del 2021. Insomma, complimenti Rachel!