Twisted Metal, la serie TV sarà «violenta e ridicola» come un altro classico

PlayStation Productions – la divisione di Sony che si occuperà di realizzare film e serie TV dedicati alle proprietà intellettuali del mondo PlayStation – ha da tempo confermato di stare lavorando a uno show dedicato a Twisted Metal.

Lo storico franchise (che trovate anche su Amazon) è pronto a tornare nel 2023 con uno show televisivo, prima ancora che con un nuovo videogioco.

Se questa estate le riprese della serie sono arrivate a conclusione, è ora il momento di avere qualche dettaglio in più su questo promettente progetto.

Come riportato anche da The Gamer, è stato reso noto che l’impronta che avrà lo show sarà quella violenta e ridicola, simile a Zombieland.

La serie, a quanto pare, sarà un po’ diversa dal gioco originale: in un’intervista a IGN US, il senior producer di PlayStation Studios Carter Swan ha descritto lo show come un’opera che si appoggia alla ridicolaggine dell’ambientazione, con gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese che hanno deciso di prendere spunto da un classico contemporaneo.

«I creatori dello show, Paul Wernick e Rhett Reese, hanno cercato di prendere quegli elementi da quelle cose che fanno, da quel periodo e da quello stile. Riescono a prendere queste cose violente e ridicole e a renderle divertenti», ha spiegato Swan.

E ancora: «Zombieland è un buon punto di riferimento se si guarda a quello che succede in quel film per capire cosa potremmo fare. La loro idea è che ci si può divertire nella post-apocalisse».

Il personaggio di Twisted Metal, Sweet Tooth, guida il suo camioncino dei gelati con la pistola in mano, pronto a scatenare il caos. Anche se le auto saranno al centro della serie TV, non aspettatevi quindi una grande battle royale in stile Mad Max.

