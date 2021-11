Tutti vogliono le RTX 3090, anche i ladri: svaligiato un furgone ricco di GPU

Le GPU di ultima generazione Nvidia RTX 3090 sono sicuramente l’oggetto del desiderio di milioni di videogiocatori PC, trattandosi di schede in grado di garantire le migliori grafiche next-gen possibili.

Non è un caso che le RTX 3090 siano infatti diventate in tempi rapidi molto difficili da acquistare, finendo per raggiungere prezzi incredibili sui mercati secondari: come se la situazione non fosse già abbastanza difficile per i giocatori, pare che anche i ladri abbiano deciso di prendere di mira le preziose GPU.

Per rendere l’idea delle incredibili prestazioni possibili, basta osservare il gameplay di Kena Bridge of Spirits in 8K per comprendere come mai i giocatori le desiderino così tanto.

Nel caso non fosse sufficiente, potete anche ammirare Mario Kart 8 in versione next-gen, proprio grazie ai miglioramenti grafici possibili con RTX 3090.

EVGA, uno dei più grandi produttori delle GPU Nvidia, ha recentemente confermato con un post ufficiale sui propri forum (via IGN.com) che uno dei loro furgoni ha subito una rapina mentre si dirigeva ad uno dei centri di distribuzione.

Il colpo è avvenuto il 29 ottobre, mentre il furgone era in strada da San Francisco: secondo quanto segnalato da EVGA, sarebbero state rubate GPU dal valore compreso tra 330$ e 2000$, dato che al suo interno erano presenti anche RTX 3090.

Non è chiaro quante schede grafiche fossero presenti all’interno del furgone, ma non è difficile immaginare che si sia trattata di una perdita enorme che provocherà grandi danni economici.

EVGA ha colto l’occasione per ricordare che utilizzare una delle GPU rubate sarebbe allo stesso tempo un reato: per essere sicuri di avere un prodotto valido, è possibile controllare il codice seriale della scheda sul sito ufficiale di EVGA e verificare se può essere registrato.

La compagnia ha rifiutato di aggiungere ulteriori commenti alla redazione di IGN.com, sottolineando che al momento c’è ancora un’indagine in corso per identificare i responsabili del furto.

L’azienda produttrice ha inoltre chiesto ai propri utenti di segnalare loro tramite una e-mail dedicata qualunque informazione relativa alle GPU rubate, per riuscire a scoprire il prima possibile i responsabili.

Le schede grafiche della serie RTX 30 hanno ormai raggiunto prezzi folli sul mercato, arrivando a costare perfino 3000 dollari per un’unità: diventa dunque facile comprendere come mai un gruppo organizzato si sia fatto tentare da questi prodotti.

Un’alternativa più economica, e sicuramente legale, poteva essere cercarsele all’interno di Skyrim: almeno lì è possibile riuscire a recuperarne una.

Battute a parte, questa notizia potrebbe rendere ancora più difficile riuscire a procurarsi una GPU: Nvidia è consapevole delle difficoltà riscontrate, motivo per cui ha presentato l’abbonamento RTX 3080 per GeForce Now.