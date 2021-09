Mario Kart 8, con il ray tracing ed una RTX 3090 è davvero next-gen

Mario Kart 8 Deluxe, l’inarrestabile titolo di Nintendo Switch che macina record di vendite ormai da anni, non finisce mai di stupire, e stavolta grazie ad una mod.

Surreale pensare che la versione deluxe presente su Switch è in realtà un remake di un titolo Wii U, anche se molti l’hanno conosciuto probabilmente nella sua ultima incarnazione.

Una proprietà intellettuale talmente forte, che anche nel parco a tema Super Nintendo World ci sarà un’attrazione dedicata proprio a Mario Kart.

Un videogioco che ha sfiorato anche la politica perché, anche se può sembrare surreale, Mario Kart è legato anche al neo-presidente statunitense Joe Biden.

A quanto pare, Mario Kart 8 può stupire ulterioremente dal punto di vista grafico, soprattutto nelle mani di un modder.

Il lavoro riportato da Wccftech di un modder tedesco rende il titolo per Switch davvero next-gen, ben oltre quello che può fare Mario Kart Live.

Digital Dreams, questo il nome del content creator autore della mod in questione, ha trasformato il titolo uscito originariamente nel 2014 in qualcosa di quasi impensabile.

Grazie alla mod Beyond All Limits, emulando il gioco su PC è stato possibile aggiungere il ray tracing nel gioco di corse di Nintendo. Ecco il risultato:

Certo aiuta, e non poco, il fatto che per riuscire ad ottenere questo risultato il PC del modder avesse una RTX 3090 come GPU installata.

Chissà se un giorno, in una futura console Nintendo, riusciremo ad avere videogiochi con un impianto grafico del genere?

Nel frattempo Mario Kart è sempre più inarrestabile, perché di recente è arrivato anche in una scuola come corso di formazione.

