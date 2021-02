Watch Dogs Legion diventa anche online: fissato l’arrivo dell’update gratis

Dopo l’uscita del gioco nello scorso mese di ottobre, Ubisoft ha annunciato oggi, diramando una nota ufficiale, che è imminente l’arrivo di una modalità online per il suo Watch Dogs Legion. Il titolo ambientato a Londra, infatti, vedrà il 9 marzo lo sbarco di questa novità gratis per tutti i possessori del gioco, che sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Ubisoft+, Stadia, Ubisoft Store ed Epic Games Store.

A fare capolino, con la modalità online, sarà la possibilità di esplorare un open world free-roam cooperativo dove formare gruppi di massimo quattro persone per esplorare Londra insieme – dove ad attendervi ci saranno eventi e missioni secondarie. Saranno anche introdotte nuove missioni specificamente cooperative, da due a quattro giocatori, che vi permetteranno di «reclutare la squadra perfetta», anticipano gli sviluppatori.

Watch Dogs Legion

A tal proposito, potrete misurare le capacità del vostro team in Capobranco, la prima Operazione Tattica pensata per quattro giocatori, che vi spingerà a coordinarvi al meglio delle possibilità: sarà costituita da cinque missioni, da considerare come contenuti endgame, e gli autori promettono che vi darà parecchio filo da torcere.

Arriva anche il PvP, con la Spiderbot Arena: quattro giocatori, ciascuno in controllo del suo ragno-drone, dovranno affrontare ed eliminare quelli degli altri, come in una versione rivisitata e distopica delle Robot Wars che qualcuno di voi ricorderà. Tutte le attività online, sottolinea Ubisoft, vi permetteranno di ottenere punti esperienza per aumentare di livello e avere ricompense esclusive, oltre a punti influenza utili per reclutare nuovi operatori.

Ambientato in una Londra divisa da conflitti intestini e soffocata da Albion, Watch Dogs Legion vi pone nei panni dei membri della DedSec, gli hacker che stanno cercando di riportare la libertà nella capitale britannica. Per riuscire nella loro missione, però, i coraggiosi rivoluzionari devono diventare capillari: starà a voi, quindi, reclutare letteralmente chiunque voglia unirsi alla vostra causa, per approfittare dei suoi talenti e delle sue peculiarità e riuscire così a rovesciare Albion.

Vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli su Watch Dogs Legion nella nostra ricchissima video recensione del gioco, dove abbiamo evidenziato i punti di forza e gli aspetti meno convincenti dell’ambizioso open world di casa Ubisoft.