Tre esclusive Xbox più vicine del previsto: sono già giocabili

Secondo una fonte attendibile, tre esclusive Xbox sono già in uno stato giocabile, il che significa che potrebbero arrivare prima del previsto.

Si tratta di The Outer Worlds 2, Avowed e un altro titolo non ancora annunciato, ma ancora una volta sviluppato da Obsidian Entertnainment per Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda il primo, è stato svelato nel corso dell’E3 2021 in esclusiva Xbox e costituirà il seguito dell’action RPG lanciato nel 2019.

In merito al secondo sappiamo ancora poco, se non che si tratterà ancora una volta di un RPG che potrebbe essere più grande del già esteso Skyrim.

Le novità sui tre prodotti arrivano da Josh Sawyer, studio designer presso Obsidian, che ha “suggerito” dettagli sull’andamento dei lavori tramite Twitter.

In una lista degli ultimi cinque titoli giocati, Sawyer ha inserito un’ulteriore categoria, stavolta relativa ai titoli giocati ma non ancora usciti, nel quale spuntano due nomi noti e un’interessante novità (via TheGamer):

(unreleased: Avowed, Outer Worlds 2, & my game😌) — Josh Sawyer (@jesawyer) August 20, 2021

Come avrete notato, nell’ultima riga il designer menziona Avowed, The Outer Worlds 2 e un altro gioco (a cui fa riferimento come «il mio gioco») ancora non annunciato.

Dopo l’uscita di Grounded, lanciato nel in early access nel 2020 e tuttora privo di una release completa, il team è stato particolarmente laborioso, al punto da dare il via a un nuovo progetto.

La considerazione che si può trarre dal tweet di Sawyer è che i tre titoli della software house di The Outer Worlds sono effettivamente giocabili, notizia che fa ben sperare su un’uscita non troppo lontana.

È possibile che ulteriori dettagli arriveranno nel corso della Gamescom 2021, in programma dal 25 al 27 agosto.

L’evento Xbox è infatti già stato confermato: lo streaming avrà inizio il 24 agosto a partire dalle ore 19:00 italiane.

Intanto, la nuova esclusiva per l’ammiraglia di Microsoft è stata recensita da sua maestà Hideo Kojima, che ne è rimasto letteralmente folgorato.

Se non l’avete ancora fatto, è arrivato il momento di installare l’ultimo aggiornamento per Xbox Series X, che ha il pregio di risolvere un problema davvero fastidioso.