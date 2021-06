Tornano gli sconti imperdibili su giochi e console Nintendo Switch tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a giochi e console Nintendo Switch.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il recente New Pokémon Snap, che potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 16%.

New Pokémon Snap vi porterà in un’avventura che si svolgerà in un arcipelago, regione che offrirà molteplici ambienti, da fitte giungle a deserti sconfinati, ricchi di Pokémon da fotografare. Questi ultimi potranno sia vagabondare da soli che in gruppo e non sarà semplice riuscire a stanarli tutti. Ad esempio, potremmo guadagnare la loro fiducia ed attirarli fuori dalla loro tana lanciandogli un gustoso frutto come la Mela Soffice.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «New Pokémon Snap è, in fin dei conti, quello che il titolo suggerisce ampiamente: un seguito idealmente congruente all’esperienza originale targata Nintendo 64. Se il concept alla base non è stato, giustamente, modificato in alcun modo, questa nuova iterazione su Nintendo Switch aggiunge nuove possibilità ludiche all’avventura fotografica del safari Pokémon per eccellenza».

