Tomb Raider potrebbe essere stato acquistato per una cifra record da Amazon

Tomb Raider è una delle saghe più famose della storia dei videogiochi, grazie anche a una delle protagoniste più iconiche di sempre, ovvero Lara Croft.

L’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon a prezzo davvero interessante) non è stato infatti il canto del cigno per il franchise, visto che il futuro della serie è decisamente roseo.

Crystal Dynamics ha da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider realizzato grazie all’ausilio del potente motore grafico Unreal Engine 5.

Ma non solo: dopo la notizia che Amazon sta sviluppando una serie televisiva basata sulle avventure di Lara, è emerso che il colosso americano avrebbe comprato l’intero brand per una cifra davvero record.

Come riportato anche da Games Radar, Amazon avrebbe acquistato i diritti del franchise di Tomb Raider per la somma di ‘600 milioni’.

Questo, perlomeno, è quanto trapelato dal sito Fellowship of Fans, nel quale viene reso noto che: «Embracer Group ha appena venduto i diritti di ‘Tomb Raider’ ad Amazon per un accordo che possiamo rivelare in esclusiva essere approssimativamente un pacchetto di 600 milioni complessivi, il che lo rende il secondo più grande acquisto di Amazon dopo l’acquisto dei diritti televisivi per ‘Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere».

Il sito sembra essere piuttosto credibile per quanto riguarda le informazioni lato Amazon, dal momento che ha previsto correttamente alcuni punti della trama de Gli Anelli del Potere mesi prima dell’uscita dello show.

Sebbene la fonte non indichi specificamente la valuta, presumiamo che la cifra sia da riferirsi in dollari americani.

Non è chiaro inoltre se l’accordo includa giochi, film, show televisivi e merchandise o se si tratti solo dei diritti cinematografici e televisivi, sebbene l’ingente somma che Amazon ha apparentemente sborsato fa pensare che abbia acquistato i diritti dell’intera IP.

Naturalmente, poiché questa notizia non proviene direttamente da Amazon, è bene prenderla con le pinze finché non avremo una conferma ufficiale. Vi terremo aggiornati.

