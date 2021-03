Tomb Raider, nuovo leak anticipa un annuncio imminente

Come i fan di Lara Croft sapranno, il 2021 corrisponde al 25° anniversario della saga di Tomb Raider.

I motivi per festeggiare dunque non mancano, e l’amore per la serie ha messo in movimento anche i fan, come questo utente che ha realizzato delle cartoline celebrative per l’archeologa più famosa del mondo videoludico.

Anche noi abbiamo deciso, in un certo senso, di accogliere la ricorrenza, con il nostro Marcello Paolillo che ha proposto la sua personale classifica dei migliori Tomb Raider, dagli albori della serie fino ad oggi.

Con un pizzico di fortuna, anche il nuovo film dedicato a Lara Croft riuscirà a fare passi in avanti quest’anno, con la produzione che sembra essere ripresa dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria.

Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello: i colleghi di VGC hanno infatti scovato una scheda sul Microsoft Store che rivela l’esistenza della Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, in arrivo su piattaforme Xbox.

Il pacchetto includerebbe i titoli che compongono la trilogia reboot.

Questo pacchetto comprenderebbe la recente trilogia reboot della serie, vale a dire Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Nella descrizione del prodotto non sono elencate migliorie specifiche per la nuova generazione di console.

Dato che i titoli originali sono usciti anche su piattaforme Sony, è lecito aspettarsi che questa collection arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5; dovremo probabilmente attendere una conferma ufficiale per saperne di più.

In ogni caso, se da una parte Square-Enix guarda al passato, dall’altra Crystal Dynamics è già al lavoro sul prossimo capitolo della serie, di cui hanno già anticipato qualche piccolo dettaglio.

Non dimentichiamo, inoltre, che una voce di corridoio comparsa verso la fine dell’anno scorso aveva parlato di ben due giochi attualmente in sviluppo.

Insomma, il 2021 sembra davvero promettere grandi cose per i fan di Tomb Raider. In attesa di conferme, vi ricordiamo che l’ultimo episodio, Shadow of the Tomb Raider, è adesso disponibile in un’edizione definitiva che contiene tutti i contenuti scaricabili.