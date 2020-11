Tomb Raider, sbuca un rumor su nuovi capitoli (oltre a Reloaded)

Lo scorso 23 novembre, decisamente a sorpresa, Square Enix ha pubblicato un teaser per Tomb Raider Reloaded, nuovo capitolo mobile del franchise dedicato alla Lara Croft originale (vale a dire quella precedente a reboot a cura di Crystal Dynamics).

Il gioco si allontana dai precedenti titoli, grazie anche uno stile semi-deformed e una Lara che torna a impugnare le sue leggendarie doppie pistole.

A quanto pare, però, Reloaded potrebbe non essere l’unico capitolo della saga attualmente in lavorazione. Su Reddit è infatti emerso un rumor alquanto interessante, che segnala la lavorazione di nuovi capitoli, due dei quali assolutamente inediti.

Un'immagine di Tomb Raider Reloaded.

Una presunta fonte interna a Eidos Montreal ha rivelato Tomb Raider: Ascension (che, lo ricordiamo, era il nome originale del reboot uscito nel 2013), ossia il titolo del presunto nuovo capitolo. Una versione è attualmente in fase di pre-produzione su Unreal Engine 4, con l’intenzione di spostare lo sviluppo su Unreal Engine 5 in un secondo momento.

Tomb Raider Reloaded, previsto su mobile il 16 maggio 2021, dovrebbe arrivare anche su console, mentre Tomb Raider: Ultimate Experience dovrebbe esere il nome in codice per le remaster della trilogia moderna, ossia Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Infine, sarebbe in arrivo anche un nuovo capitolo sequel di Lara Croft and the Temple of Osiris, titolo mobile in sviluppo questa volta negli studi di Square Enix Montreal (che ha lavorato alla serie “GO”).

Al momento, ci preme sottolinearlo, nessuna di queste informazioni è stata ufficializzata né da Square né tanto meno da Crystal Dynamics. Sicuramente, il ritorno di Lara – magari su PS5 e Xbox Series X|S, non ci dispiacerebbe affatto. Vi terremo aggiornati.