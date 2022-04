Tomb Raider, non solo il nuovo capitolo in UE5: arriva la Live Experience

Crystal Dynamics ha da poco confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo capitolo di Tomb Raider, il primo veramente next-gen. Sembra però che a breve sarà anche il momento della cosiddetta Tomb Raider: The Live Experience.

Alicia Vikander, l’attrice premio Oscar che ha interpretato Lara Croft nel reboot cinematografico di Tomb Raider del 2018 (che trovate su Amazon), apparirà nei contenuti digitali dell’esperienza dal vivo.

Slegandosi dal nuovo episodio della saga videoludica (che utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5), la saga è quindi pronta a varcare i confini del videogioco.

Come riportato anche da PSU, l’attrazione sarà lanciata il 9 maggio e vedrà la Vikander riprendere il suo ruolo della celebre archeologa per i doppiaggi che gli utenti sperimenteranno durante il loro viaggio.

Vikander/Croft si coordinerà con i gruppi di veri archeologi partecipanti alla The Live Experience per aiutarli ad evitare le mille insidie a cui andranno incontro, affiancata anche dagli amici e colleghi Jonah Maiava (Early Baylon) e Zip (Allen Maldonado).

Il CEO e fondatore di Little Lion Entertainment Limited, Tom Lionetti-Maguire, ha commentato: «Non manca molto al momento in cui apriremo ufficialmente le nostre porte agli ospiti e potranno sperimentare Tomb Raider: The Live Experience!»

E ancora, «Avere Alicia nei panni di Lara all’interno dell’esperienza aveva senso, perché volevamo qualcuno che incarnasse a pieno la Lara Croft avventurosa e resistente».

Tomb Raider: The Live Experience vedrà fino a otto predatori di tombe unirsi a Miss Croft nel tentativo di recuperare un prezioso artefatto che rischia di cadere nelle mani sbagliate.

Lungo la strada, i partecipanti dovranno fuggire da una nave che affonda, raggiungere le lussureggianti giungle del Costa Rica e scoprire una tomba nascosta, il tutto mentre dovranno risolvere enigmi ambientali e combattere contro un ordine segreto.

Restando in tema, la nostra Stefania ci ha già permesso di farci un’idea di ciò che potrebbe proporci la nuova avventura di Lara.

