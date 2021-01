Tomb Raider e Lara Croft stanno per tornare (ma in un battle royale)

Da diverso tempo i fan della saga di Tomb Raider aspettano al varco un nuovo capitolo della serie, nonostante la trilogia reboot può dirsi ormai conclusa (specie per il fatto che si Square Enix che gli sviluppatori di Crystal Dynamics sono al lavoro sui prossimi contenuti per Marvel’s Avengers).

A quanto pare, però, la serie dedicata all’archeologa più famosa del mondo potrebbe tornare, sebbene in un modo che farà sicuramente storcere il naso a molti. Un dataminer di Fortnite sembra abbia infatti scoperto che la skin di Lara Croft sarà al centro del prossimo crossover del noto battle royale.

All’interno del codice del gioco potrebbe infatti esserci un indizio circa il il prossimo personaggio in arrivo sul titolo targato Epic Games, come riportato via Twitter. L’utente Mang0e ha scovato il nome in codice di “Typhoon”, tanto che l’ingresso sulla mappa del fantomatico personaggio sarebbe indicato con un effetto simile – appunto – a un piccolo tornado.

Il rimando sarebbe proprio alla sequenza iniziale del Tomb Raider del 2013, con la giovane Lara naufragata sull’isola dopo una violenta tempesta che ha danneggiato la sua nave. Ma non è tutto: in un tweet dall’account ufficiale di Tomb Raider si notano tre oggetti, tra cui un piccone (tipico di Fortnite), seguito da un emoticon di una ragazza e il classico arco dato in dotazione a Lara.

Insomma, se due indizi fanno una prova, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Epic circa l’inclusione della leggendaria Lara Croft in Fortnite.

Ricordiamo in ogni caso che non è la prima volta che il battle royale in questione ospita personaggi di un certo peso: Il Dio della Guerra Kratos è entrato a far parte della Stagione 5 di Fortnite per il Capitolo 2 del gioco, oltre al protogonista The Mandalorian (la serie Disney+ dedicata alla saga di Star Wars).