Tomb Raider, ecco l’epica sequenza del sequel che non vedremo mai

A luglio dello scorso anno è stato confermato che il sequel di Tomb Raider, con Alicia Vikander nei panni dell’iconica Lara Croft, non si farà.

L’attrice premio Oscar che ha interpretato Lara nel reboot cinematografico del 2018 (che trovate su Amazon nel caso non l’abbiate visto), non vestirà mai più i panni dell’archeologa più famosa di sempre.

La notizia ha sicuramente lasciato di sasso i fan, visto che i piani per un seguito del reboot del 2018 – che doveva essere diretto da Misha Green – non sono stati approvati da MGM prima della scadenza degli accordi.

Ora, mentre i giocatori sono in religiosa attesa circa le prime immagini e magari un trailer del nuovo videogioco dedicato alla saga, ecco che emergono alcuni storyboard del sequel cinematografico mai nato.

Come riportato anche da Eurogamer.net, l’artista Jake Lunt Davies ha mostrato ai suoi utenti alcune immagini che mostrano la casa di Lara – la celebre Croft Manor – in una notte buia e tempestosa.

Nel frattempo, nel parco della villa diversi personaggi dall’aspetto losco sono raffigurati mentre pianificano la loro infiltrazione nel maniero.

Anche se non c’è nulla di confermato in queste tavole (visibili poco sotto), dato il finale di Tomb Raider del 2018 è lecito supporre che questi individui appartengano alla Trinità, l’ordine militarista nonché principale fazione antagonista di Lara a cui si fa riferimento nel primo film.

In un tweet successivo, Davies ha dichiarato di essere in possesso di altri storyboard del sequel, ma di non poterli condividere con la community.

All’inizio dell’anno è stato riferito che MGM ha perso i diritti sui film di Tomb Raider: secondo quanto riferito, lo studio aveva tempo fino a maggio di quest’anno per procedere con un sequel, ma a quanto pare il tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Di conseguenza, una folta schiera di studi cinematografici di Hollywood sta attualmente facendo offerte per i diritti relativi a un futuro adattamento di Tomb Raider, il quale sarà un ‘completo reboot‘.

Restando in tema, solo pochi giorni fa è arrivata a notizia che la maxi acquisizione di Embracer Group di Tomb Raider, Deus Ex e tante altre IP è stata ufficialmente completata.

Ma non solo: qualcuno si è divertito anche a realizzare un fan remake in 2D di un episodio classico del franchise, davvero bellissimo da vedere.