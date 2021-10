Tidus, come si pronuncia il suo nome? Forse lo state sbagliando anche voi

C’era un periodo della storia dei videogiochi in cui le discussioni erano infinite, perché non c’era modo di potersi confrontare sul web né avere la certezza di una cosa, tipo, come si pronuncia correttamente il nome di Tidus con una ricerca su YouTube.

Il protagonista di Final Fantasy X, diventato un meme nel mondo per l’iconica scena della sua risata sguaiata, ha come da tradizione un nome particolare da pronunciare.

Un po’ come per Cloud di Final Fantasy VII (avete visto il concerto in arrivo?), che alcuni pronunciavano in maniera letterale e solo anni di inglese ci facevano scoprire che si diceva “claud”.

A proposito di Final Fantasy X, proprio di recente qualcuno si è allenato per ore ed ore con Tidus per compiere un’impresa titanica in una delle sezioni più difficili del gioco.

Dall’epoca di cui parlavamo, andiamo avanti di vent’anni dopo quel Final Fantasy, con la consapevolezza che, probabilmente, non sappiamo pronunciare correttamente il nome di Tidus.

O almeno, questo è quello che si sono ritrovati a pensare i fan su Reddit, i quali si sono confrontati sulla corretta pronuncia del biondo eroe.

Voi come lo pronunciate? Dite tidus in maniera letterale, taidus, oppure addirittura taidas dimostrando una raffinata cadenza londinese?

A quanto pare, moltissimi dei giocatori che si sono pronunciati su Reddit hanno sempre pronunciato il nome dell’eroe come taidus. E qualcuno ha anche trovato una giustificazione coerente per questo.

Visto che si usano le parole “tide-us”, e “tide” significa “marea” in inglese, per qualcuno chiamare Tidus in questo modo aveva senso visto il legame del personaggio con l’acqua.

Invece, come dimostrato anche in Dissidia, la corretta pronuncia è tidus, che in inglese si trascrive tee-dus. Voi da che parte state, lo avevate sempre pronunciato in maniera corretta o sbagliata?

Un altro grande interrogativo risolto dai fan quindi, come la grande classifica su chi sia l’eroe più forte di tutti i Final Fantasy e no, non è Tidus.

Quale personaggio, invece, meriterebbe una seconda occasione con una storia tutta sua? Anche qui, grande guerra.

Il tutto mentre Hironobu Sakaguchi, padre di Final Fantasy, sta passando le notti insonni di fronte al titolo più inaspettato della serie.