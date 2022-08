Thymesia e FIFA 23 tra i giochi in offerta su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, in questo momento potete prenotare FIFA 23 con un forte risparmio sul costo di listino del gioco: parliamo di 52,49€ anziché 70€, con un risparmio del 25%!

Il gioco di calcio sarà l’ultimo nato dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e, per questo, il publisher vuole renderlo il suo canto del cigno prima di passare ad EA Sports FC dalla prossima stagione: avremo così tantissime novità in termini di gameplay, con il nuovo HyperMotion 2 che renderà più fedeli e credibili i movimenti di squadra e le logiche sul campo da gioco.

Inoltre, avremo un FIFA 23 finalmente pensato davvero per la nuova generazione, al punto da avere il cross-play tra le piattaforme più giovani (comprensivo anche della versione PC, questa volta) e da vantare un livello di dettaglio grafico mai visto prima.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, «le migliorie tecniche (complice il fatto che ormai la next-gen è current-gen), il nuovo sistema per i calci piazzati, gli sprint più eterogenei e la mole di contenuti che FIFA 23 vuole proporre sono interessanti pietre fondanti per un’esperienza che si affermi come ricca e più sfaccettata che in passato».

Potete acquistare con un netto risparmio su Instant Gaming anche il recentissimo Thymesia: il gioco ispirato a Bloodborne nell’anima e nelle atmosfere, che abbiamo recensito pochi giorni fa, vi permette di immergervi in un mondo oscuro e sfidante, che compiacerà coloro che sono in cerca di un combat system capace di dare delle soddisfazioni, seppur non proponga nulla di rivoluzionario.

Approfittando dello sconto, potete comprarlo a soli 18,99 euro anziché 25 euro, con un risparmio del 24%.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.