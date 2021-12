Telltale Games sta per tornare: ecco i primi dettagli sul gioco più atteso

Nel 2019 arrivò una notizia che fece felici tantissimi fan delle avventure di Telltale Games: non solo lo studio di sviluppo stava per tornare con nuovi titoli, ma era stato ufficialmente annunciato lo sviluppo di un sequel molto atteso.

Stiamo parlando naturalmente di The Wolf Among Us 2, la seconda stagione di una delle avventure più amate di Telltale, prima del suo fallimento e conseguente rinascita.

Proprio pochi giorni fa avevamo saputo che a breve saremmo stati in grado di apprendere nuove notizie sulla prossima avventura di Bigby e possiamo ufficialmente dire che le promesse sono state mantenute.

L’ultima edizione del noto magazine Game Informer (via Wccftech) ha infatti svelato i primi importanti dettagli sulla trama del gioco, oltre a svelare un curioso retroscena sul suo sviluppo.

Nick Herman, uno dei director del primo The Wolf Among Us, ha infatti spiegato che la narrazione si avvicinerà ancora di più all’inizio dei fumetti Fables: ricordiamo infatti che il franchise di Telltale Games intende esserne un prequel.

La storia è ambientata 6 mesi dopo la conclusione della prima stagione: Bigby sta ancora faticando nella sua transizione dal cattivo delle fiabe a protettore di Fabletown ed esplorerà maggiormente la difficoltà di nascondersi in piena vista nella vasta città.

Herman sottolinea che The Wolf Among Us 2 è stato il gioco sviluppato più a lungo da Telltale Games e che esplorerà maggiormente il lato umano del franchise Fable: proprio come nei fumetti, Bigby sarà chiamato a prendere delle decisioni molto difficili e impegnative.

Curiosamente, sembra che Telltale avesse inizialmente pensato di coinvolgere per lo sviluppo Deck Nine, gli autori di Life is Strange True Colors, salvo poi decidere di fare marcia indietro e concedere più tempo agli attuali sviluppatori, senza imporre loro alcun limite.

Alla fine una collaborazione tra i due team è comunque avvenuta, dato che durante i The Game Awards 2021 è stato annunciato che Deck Nine lavorerà insieme a Telltale su The Expanse.

Ricordiamo che Telltale Games ha mantenuto i diritti anche per gli adattamenti videoludici di Batman: una terza stagione del Cavaliere Oscuro potrebbe essere già in sviluppo.