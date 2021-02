The Witcher: Witch’s Lament è il nuovo progetto che amplierà la storia dei videogiochi

Solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato la notizia che CD Project Red ha deciso di iniziare una collaborazione con GO ON BOARD per portare l’ormai celebre e redditizio franchise di The Witcher nell’universo dei giochi da tavolo.

A quanto pare, non è finita qui: la casa editrice Dark Horse ha annunciato che darà alla luce una nuova miniserie ufficiale legata proprio all’universo videoludico di Geralt di Rivia.

The Witcher: Witch’s Lament sarà infatti basato sulle vicende e sui personaggi visti nei titoli prodotti e sviluppati da CD Projekt Red e faranno quindi parte del medesimo universo narrativo (slegandosi quindi sia dalla storia dei romanzi che da quella della serie Netflix omonima).

Poco sotto, trovate la suggestiva cover del primo numero:

Scritta da Bartosz Sztybor – già autore della trama dei vari capitoli della serie sviluppati da CD Projekt – la miniserie vedrà Vanesa R. Del Ray ai disegni e Jordie Bellaire ai colori.

La prima uscita è prevista negli USA per il 26 maggio prossimo, seguita da altri tre capitoli. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda un’eventuale uscita nelle migliori fumetterie del nostro paese.

Non è la prima volta che le avventure di Geralt arrivano sulla carta stampata: tra le più importanti segnaliamo infatti una serie di fumetti contenente avventure inedite di Geralt di Rivia realizzata nel 2011, scritta da Maciej Parowski e illustrata da Przemysław Truściński, quest’ultimo già il concept artist per il videogioco edito da CD Projekt (che si occupò anche della pubblicazione dell’opera).

Ricordiamo che i fan di Geralt attendo al varco la seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy prevista sul catalogo Netflix nel corso del 2021. Ma non solo: è attualmente in lavorazione anche la serie prequel chiamata The Witcher: Blood Origin.