The Witcher: Old World è il progetto che non ti aspetti

Nonostante per la software house polacca il periodo non sia dei migliori, CD Project Red ha deciso di collaborare con GO ON BOARD per portare il franchise di The Witcher nel mondo dei giochi da tavolo.

The Witcher: Old World è infatti un board game potenzialmente imperdibile per ogni fan dello Strigo, con un Kickstarter previsto al via durante la prossima primavera e un rilascio entro e non oltre il mese di aprile 2022 (via Game Rant).

Come suggerisce il nome, Old World sarà ambientato molto prima delle avventure di Geralt di Rivia nella serie regolare. Il gioco è rivolto da un minimo di due a un massimo di cinque partecipanti, i quali assumeranno il ruolo di uccisori di mostri professionisti che hanno recentemente completato la loro formazione in una delle scuole da witcher: School of Wolf, Viper, Cat, Bear o Griffin.

Ma non solo: Old World incaricherà i giocatori di esplorare il continente mentre accettano contratti, affrontano bestie terribili o prendere decisioni che cambieranno le loro sorti e quelle del gioco stesso. Insomma, potenzialmente una bomba.

The Witcher: Old World board game is coming! Created in cooperation with GO ON BOARD, the game will ask players to take on a role of witcher adepts and explore the monster-infested Continent from times long before Geralt of Rivia. Learn more: https://t.co/hPZzNJdtW6 pic.twitter.com/txZwNrfgaj — The Witcher (@witchergame) February 10, 2021

La campagna di crowdfunding per The Witcher: Old World prenderà il via durante il mese di maggio 2021, offrendo alla community l’opportunità di offrire feedback durante la produzione del gioco. Secondo il sito web ufficiale, Kickstarter darà modo ai sostenitori “di avere un impatto significativo sui contenuti del gioco, così come sulle storie che conterrà”.

The Witcher: Old World espanderà quindi la mitologia della serie di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski, ottimo modo per ingannare l’attesa per la seconda stagione di The Witcher attesa su Netflix nel corso del 2021, oltre alla serie prequel The Witcher: Blood Origin.