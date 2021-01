The Witcher, la serie Netflix battuta da uno show decisamente ‘spinto’

La seconda stagione di The Witcher, prevista in esclusiva sul catalogo Netflix verso la fine quest’anno, è sicuramente tra le più attese di sempre.

Sembra ora però che lo show con Henry Cavill tratto dai libri di Andrzej Sapkowski sia stato scalzato in classifica da una serie altrettanto amata e particolarmente in voga in queste settimane: la serie Netflix Bridgerton, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, a sua volta basata sui romanzi di Julia Quinn, è stata infatti vista da 82 milioni di abbonati in soli 28 giorni.

Pic via Netflix.

La serie, ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese (e caratterizzata da scene di sesso molto esplicite che hanno stupito un gran numero di spettatori) è diventata quindi il miglior debutto per uno show originale sulla piattaforma streaming, risultando il più visto in ben 83 paesi (tra cui Regno Unito, USA, Brasile, Francia e Sudafrica) entrando nella top 10 di Netflix.

Bridgerton è quindi di fatto la più grande serie di Netflix di sempre, facendo slittare al secondo posto il precedente detentore del record, ossia The Witcher, forte dei suoi 76 milioni di abbonati nei suoi primi 28 giorni.

Lo scorso mese di dicembre un incidente ha coinvolto l’attore Henry Cavill sul set dello show, sebbene la star sembra ora essersi ripresa alla grande.

La seconda stagione di The Witcher avrà luogo subito dopo la battaglia di Sodden: Geralt è pressoché certo che Yennefer sia morta e decide così di accompagnare Ciri a Kaer Morhen, il luogo dove il guerriero è stato addestrato in giovane età da Vesemir.

Il cast include Anya Chalotra (Yennefer), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (la principessa Renfri).

The Witcher Stagione 2 approderà verso l’autunno 2021 in esclusiva sul catalogo Netflix.