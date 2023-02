The Witcher, un nuovo prequel spin-off sarebbe in lavorazione

Sembra che il flop della serie TV The Witcher Blood Origin non fermerà Netflix dal produrre e sviluppare un nuovo show spin-off, in arrivo prossimamente.

Un prequel pensato anche per chi ama i videogiochi (potete mettere le mani su The Witcher 3 Complete Edition su Amazon) era sulla carta una buona idea, sebbene il risultato non è stato all’altezza.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che Blood Origin «è il proverbiale passo falso, la serie TV che non serviva e che di fatto non aggiunge nulla di nuovo a un franchise già di suo ricchissimo e sfaccettato»: un parere condiviso anche dalla critica internazionale, che ha permesso allo show di raggiungere il minimo storico di consensi nella storia del franchise.

Ora, dopo che l’apprezzamento nei confronti della serie prequel è stato davvero molto basso, il colosso dello streaming sembra intento a continuare per la strada degli spin-off.

Come riportato da Redanian Intelligence, sembra che La Banda dei Ratti potrebbe essere al centro di un nuovo spin-off di The Witcher.

Nonostante i piani alti di Netflix non ne abbiano ancora confermato la produzione, sono emersi in queste ore ulteriori dettagli sul progetto.

Secondo Daniel RPK, infatti, lo show dovrebbe essere intitolato Riff Raff e le riprese sembra inizieranno ad aprile. Le riprese dovrebbero svolgersu a Città del Capo, in Sud Africa, da aprile a settembre di quest’anno, per un totale di 6/8 episodi.

La serie dovrebbe raccontare le peripezie di sei giovani ladri, i quali devono basarsi sulle proprie capacità criminali mentre pianificano la più grande rapina di sempre contro il gruppo criminale più pericoloso del regno. La storia dovrebbe quindi essere ambientata prima dell’incontro con Ciri.

Restando in attesa di un’eventuale conferma ufficiale, ricordiamo che la terza stagione della serie TV Netflix di The Witcher potrebbe essere divisa in due parti, come reso noto settimane fa dalla showrunner.

Ma non solo: nella serie vedremo Henry Cavill indossare i panni di Geralt per l’ultima volta, tanto che per onorare il suo contributo, la produzione ha promesso che la stagione gli offrirà «un addio eroico».

Infine, sempre Cavill era inizialmente d’accordo con l’idea di realizzare 7 stagioni di The Witcher, ma a una condizione poi non rispettata.