The Witcher Blood Origin è un flop: la critica e il pubblico “massacrano” la serie TV

Uscita giusto in tempo per festeggiare il Natale, sembra che la serie TV The Witcher: Blood Origin si sia rivelata un vero e proprio flop, non riuscendo a convincere né il pubblico né la critica.

L’idea di realizzare un prequel che andasse ben oltre gli eventi della saga aveva convinto sia i fan della serie che dei relativi videogiochi (potete prenotare The Witcher 3 Complete Edition su Amazon), ma sfortunatamente sembra che la realizzazione non sia stata all’altezza.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che Blood Origin «è il proverbiale passo falso, la serie TV che non serviva e che di fatto non aggiunge nulla di nuovo a un franchise già di suo ricchissimo e sfaccettato»: un parere condiviso anche dalla critica internazionale, che ha permesso allo show di raggiungere il minimo storico di consensi nella storia del franchise.

ComicBook segnala infatti che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’apprezzamento della critica sul noto aggregatore Rotten Tomatoes è ferma a un poco invidiabile 38%, ma il pubblico ha deciso di essere ancora più severo e punirlo con un gradimento del solo 8%.

La stampa internazionale ha condiviso le stesse criticità che abbiamo espresso in sede di recensione: il consenso è infatti quello di trovarci ad una trama blanda e non necessaria, che non riesce ad essere memorabile in alcun modo.

Le recensioni dei fan sottolineano anche una CGI non all’altezza e una narrazione che sembra essere così slegata dall’universo di The Witcher al punto che Blood Origin avrebbe potuto chiamarsi con un nome completamente diverso, senza che nessuno avrebbe effettivamente notato la differenza.

Insomma, sembra che l’ultima serie di Netflix si sia rivelata un flop imprevisto, nonostante vada segnalato che al momento è comunque lo show più visto sulla piattaforma in streaming: un passo falso decisamente inaspettato, che occorre sperare non si ripercuota anche sulla Stagione 3 della serie principale.

Eppure le premesse per uno show all’altezza c’erano tutte, soprattutto a partire da un cast che ha visto anche star provenienti da Vikings e Game of Thrones, ma che nonostante il carisma degli attori si è rivelata una serie assolutamente dimenticabile.

Non ci resta che attendere la Season 3 di The Witcher, nella quale vedremo Henry Cavill indossare i panni di Geralt per l’ultima volta: per onorare il suo contributo, la produzione ha già promesso che la stagione gli offrirà «un addio eroico».