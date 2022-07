The Witcher Stagione 3, la serie Netflix diventa ancora più grande

Netflix è da tempo al lavoro sulla Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi i cui lavori sono iniziati ormai da diversi mesi.

Henry Cavill vestirà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, lo ‘strigo’ visto anche nel franchise videoludico di The Witcher, il cui terzo capitolo non ha certo bisogno di presentazioni (qui lo trovate su Amazon a prezzo davvero basso).

Dopo che la seconda stagione dello show è entrata nelle classifiche più importanti di sempre, non sorprende che l’hype attorno alla terza sia altrettanto alto.

Dopo la conferma alcune settimane fa che le riprese della serie si sarebbero svolte anche in Italia, è ora il turno di una ricca aggiunta di attori al già corposo cast annunciato in precedenza.

L’ormai noto e affidabile sito Redanian Intelligence ha infatti rivelato i nomi dei nuovi personaggi (quantomeno alcuni di questi) e i volti che andranno a interpretarli.

Più nel dettaglio il portale ha rivelato che Ryan Hayes sarà Artaud Terranova, un mago che ha partecipato al colpo di stato di Thanedd, mentre Michalina Olszanska sarà una maga il cui nome è ancora ignoto.

Ma non solo: il cast vedrà anche la presenza di Kate Winter, la quale interpreterà un personaggio di nome Putney, mentre Harvey Quinn e Poppy Almond vestiranno i panni di due personaggi sconosciuti (con molta probabilità due maghi).

Ricordiamo anche che la Stagione 3 di The Witcher avrà un gruppo di nuovi personaggi mai visti prima davvero degno di nota, oltre ovviamente ai protagonisti già visti nelle precedenti stagioni.

Inoltre, nell’attesa di saperne di più sulla terza stagione, recuperate prima di subito anche la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Infine, per non farvi trovare impreparati, vi suggeriamo anche di recuperare al più presto tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher su Netflix, la quale promette davvero grandi cose per i fan (e non solo).