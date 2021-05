The Witcher Stagione 2, quali personaggi non compariranno? Il video

La pubblicazione della seconda stagione di The Witcher, l’apprezzato adattamento televisivo realizzato da Netflix, è ormai sempre più vicina.

Ispirata agli omonimi romanzi di Andrzej Sapkowski, lo show si è fatto amare dai fan anche per il modo in cui sono stati raffigurati alcuni dei personaggi preferiti degli appassionati: non tutti però sono potuti essere presenti ed altri saranno assenti anche dalla seconda stagione.

In un nostro speciale dove vi abbiamo riepilogato tutto quello che sappiamo attualmente sulla Stagione 2 di The Witcher, potrete infatti trovare anche un riepilogo del cast, consultando anche quali attori interpreteranno i personaggi.

Lo show è attualmente in post-produzione e la showrunner della serie ha già avuto modo di fare un’anticipazione davvero importante.

Attenzione: da questo momento potreste incontrare leggeri spoiler sullo show, i romanzi ed i videogiochi di The Witcher.

Un video ci rivela quali personaggi non dovrebbero comparire nella Stagione 2 e perché.

Nonostante sia stato prevalentemente ispirato dai romanzi, lo show ha anche avuto modo di trarre ispirazione dai popolarissimi giochi creati da CD Projekt, particolarmente evidente in alcuni comportamenti del protagonista Geralt.

Per questo motivo, i fan speravano che le future stagioni avrebbero potuto introdurre personaggi creati per la serie videoludica, come Letho, apparso per la prima volta in The Witcher 2.

Secondo lo Youtuber A Storm of Stories, che ha realizzato un video in cui discute su quali personaggi, con estrema probabilità, non dovremo vederlo nella seconda stagione, non sarà presente proprio perché sia la scuola di Witcher da cui proviene che il personaggio stesso non esistevano nei romanzi, e dunque è molto improbabile che vedremo mai una sua apparizione.

Per lo stesso motivo, sembra improbabile che potremo mai vedere Iorveth e Vernon Roche, dato che sono stati principalmente creati per i videogiochi: potrebbe esserci qualche chance in più per lo Scoia’tael, dato che viene comunque menzionato in uno dei libri.

Al terzo posto è situato Regis, che molti giocatori ricorderanno per l’espansione Blood and Wine del terzo gioco, ma che esisteva già nei romanzi da cui è tratto: tuttavia, prima di poter arrivare ad incontrarlo nello show, dovrà passare diverso tempo dato che la storia non è ancora proseguita così a lungo, rendendo le sue chance per la seconda stagione molto basse.

Nel terzo libro è stata introdotta Mistle, un personaggio che ha una profonda connessione con Ciri, il cui viaggio nello show viene mostrato approfonditamente: secondo molti questo significa che potrebbe comparire nello show, ma lo youtuber non si dice convinto perché prima dovrebbe rimanere separata da Geralt per diverso tempo, dato che non aveva alcuna connessione con lui.

Infine, l’arciere umana Milva, proprio come Mistle, comparirà solo nel terzo libro e per questo motivo A Storm of Stories non si dice convinto che possa comparire, dicendosi sicuro che lo show non dovrebbe andare oltre il secondo romanzo della serie.

Vi ricordiamo che la Stagione 2 di The Witcher uscirà nel quarto trimestre del 2021 e sarà sicuramente avvincente, anche senza l’introduzione di questi amati personaggi.

Si preannunciano inoltre importantissimi novità per Ciri, che dovrebbero riuscire ad entusiasmare adeguatamente gli appassionati.

Nel frattempo, la regista della serie si è spostata a dirigere un’altra serie fantasy, tra le più attese in tutto il mondo.