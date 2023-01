The Witcher sta per tornare, ma non nel gioco che pensate voi

Un crossover tra The Witcher e Lost Ark è davvero all’orizzonte, visto che ormai manca appena una manciata di giorni all’inizio del crossover.

Geralt di Rivia (che è diventato anche una statua su Amazon davvero unica nel suo genere) entrerà quindi presto nel mondo dell’MMO di successo.

Lost Ark è un po’ che non è al centro delle scene, ma nonostante tutto e dei cali di giocatori non indifferenti ha pur sempre lasciato il segno.

Alcune settimane fa è stato confermato che all’inizio del 2023 i mondi di The Witcher e Lost Ark si sarebbero uniti, come è stato rivelato da entrambi gli account Twitter ufficiali, sebbene a quanto pare ora ci siamo.

Come riportato da GameSpot, l’ambizioso evento crossover prenderà il via il 18 gennaio e durerà fino al 22 febbraio, portando con sé nuove missioni della storia, cosmetici a tema The Witcher e un Twitch Drop a tempo limitato per il popolare MMORPG free-to-play.

Il crossover vedrà Geralt, Yennefer, Triss, Dandelion e Ciri viaggiare verso Arkesia per scoprire i misteri che circondano un vortice interdimensionale.

I giocatori saranno chiamai a recarsi sulla nuova isola White Wolf Haven per dare il via alla trama: diverse ricompense a tema, come nuove canzoni del jukebox, un set di carte con i personaggi di The Witcher, una struttura Stronghold, emoticon, adesivi e un titolo saranno in palio per aver giocato una serie di missioni giornaliere e non solo.

Naturalmente, la maggior parte dei nuovi cosmetici per i Witcher, come le nuove skin per le armi, le acconciature e gli oggetti che rendono i personaggi simili a Geralt o Ciri, saranno disponibili solo con denaro reale attraverso il cash shop di Lost Ark.

Tuttavia, un Twitch Drop gratuito in palio assegnerà skin a tema Witcher per gli adorabili Mokokos del gioco. Questi sarà disponibile una volta rilasciato l’aggiornamento e potrà essere richiesto guardando specifici stream del creatore di contenuti di Lost Ark su Twitch per un periodo di tempo non specificato.

Per quanto strano, in Lost Ark sapevate che era possibile impersonare una birra o un pollo, proprio come vi avevamo reso noto tempo fa.

Restando invece in tema, di recente è stato annunciato anche The Witcher Remake a sorpresa, rivelandosi uno dei tanti progetti dichiarati da CD Projekt Red.