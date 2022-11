The Witcher e Lost Ark, annunciato il crossover (e l’update next-gen?)

Vi aspettavate di vedere un crossover tra The Witcher e Lost Ark? Se dite sì, state mentendo.

Geralt nella sua mascolinità anche quando fa il bagno nella vasca (che è diventato anche una statua su Amazon) è difficile da immaginare nel mondo dell’MMO di successo.

Lost Ark è un po’ che non è al centro delle scene, ma nonostante tutto e dei cali di giocatori non indifferenti ha pur sempre lasciato il segno.

E mentre stiamo aspettando l’update next-gen di The Witcher 3, su cui arrivano rassicurazioni ma non date, ecco che arriva Geralt in Lost Ark.

All’inizio del 2023 i mondi di The Witcher e Lost Ark si uniranno, come è stato rivelato da entrambi gli account Twitter ufficiali.

L’annuncio congiunto non ha svelato nessun dettaglio reale rispetto ai contenuti che verranno aggiunti nel MMORPG, ma questo non ha fermato la community.

Questa collaborazione era già stata anticipata, in maniera sibillina, a giugno all’interno della versione coreana del gioco che è sempre più avanti rispetto a quella occidentale.

Se non ci sono dettagli ufficiali, però, ci ha pensato la community di Reddit ad anticipare alcuni dei dettagli che saranno nel crossover.

Come potete vedere nella galleria qui sopra, gli screenshot mostrano Geralt, Ciri e un villaggio con una montagna imponente a forma di iconico medaglione del lupo.

In base ad una traduzione di uno spettacolo speciale dedicato a Lost Ark, pare che i giocatori potranno visitare il luogo di riposo del Lupo Bianco e vedere Yennefer di Vengerberg sull’isola festiva a tema The Witcher.

Certo è sicuramente meglio del momento in cui, in Lost Ark, era possibile impersonare una birra o un pollo. Non chiedete.

La saga di Geralt sta tornando in vari modi in ogni caso, perché di recente è stato annunciato anche The Witcher Remake a sorpresa, rivelandosi uno dei tanti progetti dichiarati da CD Projekt Red.