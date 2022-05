Lost Ark, volete impersonare una birra o un pollo? Ora potete

L’ultimo MMO di Amazon Game Studios, Lost Ark, continua a ricevere contenuti a cadenza regolare, a cui ora se ne aggiunge un altro davvero fuori di testa.

Il gioco (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è infatti riuscito a ritagliarsi col tempo una fetta di giocatori notevole.

Valtan, ossia il primo Legion Raid di Lost Ark, è in arrivo sui server occidentali entro la fine del mese di maggio.

Ora, come riportato da The Gamer, Il nuovo aggiornamento di Lost Ark aggiunge tre incursioni settimanali del Guardiano della Sfida in cui ci si può trasformare in una birra o in un pollo (sì, avete capito bene).

Il tutto per combattere i Chicking, sulla nuova isola Wild Wings. Questi “pulcini dorati e croccanti” stanno infatti conducendo un’incursione e più velocemente li respingerai, più monete guadagnerai.

La trama è sicuramente strana, visto che i pulcini “cercano di vendicarsi per aver mangiato i loro amici e familiari“. In pratica stanno dando la caccia a tutti noi per aver sgranocchiato un secchiello di pollo fritto di troppo.

Attenzione, però, visto che non dovrete respingere i polli vendicativi da soli: potrete infatti coinvolgere alcuni amici e fermare la rivolta insieme.

Per quanto riguarda la trasformazione in “birra”, nel post non viene detto molto al riguardo: non c’è un motivo, né un legame con la rivolta dei polli, né un accenno al fatto che si tratti di un errore di battitura.

Ci si può infatti trasformare in “un pollo o una birra” come se fosse una cosa del tutto normale. L’update include inoltre nuove attività di gilda, una nuova classe, un nuovo Guardian Raid, un nuovo Legion Raid e altro ancora.

Ricordiamo in ogni caso che le battaglie contro i bot, nonostante le promesse fatte dagli sviluppatori, continuano a rendere la vita molto difficile ai giocatori.