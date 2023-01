The Witcher Sirius potrebbe essere rivoluzionario, ma non in modo positivo

The Witcher Sirius è uno dei tanti progetti legati al franchise con protagonista Geralt che sono stati annunciati negli ultimi tempi. Questo, in particolare, portrebbe avere caratteristiche inedite come la co-op e una trama non lineare.

Una serie di progetti di cui The Witcher 3 farà da ariete da sfondamento come sempre, anche e soprattutto con la recente versione next-gen che è sbarcata anche su Amazon.

Titolo che i giocatori hanno giocato fino allo sfinimento, producendo anche un quantitativo di mod senza senso come quella che elimina il dubbio della scelta tra Triss e Yennefer.

E mentre Geralt continua a sbarcare in altri videogiochi, con l’ultima apparizione in Lost Ark, emergono sparute informazioni sui prossimi progetti.

Sirius è uno dei tanti progetti, per ora con soli nomi in codice, che CD Projekt Red ha svelato lo scorso anno in una bordata soprendente di annunci.

Un lavoro di cui non si sa nulla, almeno fino ad oggi con un annuncio di lavoro (riportato da The Gamer) che lascia intendere alcune caratteristiche del progetto.

Non solo il progetto viene descritto come un “gioco stilizzato”, qualunque cosa significhi, ma a quanto pare avrebbe delle funzionalità uniche per la saga.

L’annuncio di lavoro riporta alcune richieste per i candidati che dovranno lavorare a The Witcher Sirius, che avranno bisogno di costruire una “narrazione ramificata e non lineare”, insieme a una “narrazione cinematografica e dialoghi doppiati”.

Inoltre sembra che il multiplayer PvE sarà addirittura centrale nell’esperienza di gioco. Lo studio sta infatti cercando un senior designer multiplayer per implementare “varie modalità di gioco, progressione del giocatore e sistemi social” nel titolo.

Questo lascerebbe intendere una sorta di battle pass, una struttura da game as a service che sicuramente è molto diversa dal feeling del franchise originale, e forse non molto positivo.

Ovviamente non ci resta che aspettare conferme ma, dopo le altre feature già emerse relative alla creazione di scenari procedurali, inizia a delinearsi un quadro potenzialmente preoccupante.

E pensare che, addirittura, Sirius dovrebbe conquistare i fan della serie Netflix.