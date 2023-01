The Witcher 3, meglio Triss o Yennefer? Ora potete scegliere entrambe

Tra le cose più famose di The Witcher 3 c’è senz’altro la storica scelta tra Triss e Yennefer, le compagne di vita che Geralt può avere con sé. Una scelta che ora non è più obbligatoria, grazie ad una nuova mod.

Un videogioco importantissimo ed immortale, che è tornato anche di recente su console next-gen (anche tramite Amazon) in una versione rivista e corretta.

L’attesissima versione next-gen di The Witcher 3 che, dopo una release digitale, tornerà anche in edizione fisica con un pacchetto ad hoc.

E mentre la nuova patch sta arrivando alle fasi finali, qualcuno ha creato la mod definitiva per gli amanti del romanticismo.

I giocatori di The Witcher 3 che tentano di conquistare sia Yennefer che Triss sanno che, per Geralt, non è una buona idea.

Nel titolo di CD Projekt Red, infatti, le donne scoprono il tentativo dello Strigo e gliela fanno pagare con uno scherzo crudele.

Una grande lezione di vita, se vogliamo, che ora anche i giocatori nella versione next-gen del gioco possono ignorare bellamente grazie ad una nuova mod (via The Gamer).

La mod Real Cheating Yen And Triss, che potete scaricare su NexusMods, è infatti stata aggiornata per essere compatibile con l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3.

Il software modifica il comportamento delle due donne, rendendole ancora disponibili per le avances nel momento in cui, nel gioco originale, inizierebbero ad organizzare lo scherzo a Geralt.

Per chi non sa proprio quale delle due donne scegliere, dimostrandosi va detto una persona di poco spirito e intraprendenza, c’è una soluzione anche nel caso giochiate The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X|S.

A questo proposito, se state giocando per la prima volta al titolo vi consigliamo di consultare la nostra guida alla romance con le due co-protagoniste.

Sapete, invece, chi delle due sceglierebbe Henry Cavill nella realtà?