The Witcher è tornato in Lost Ark, e c’è un’altra buona notizia

Il crossover tra The Witcher e Lost Ark è finalmente tra noi, visto che a partire dalla giornata di oggi – 18 gennaio – i due giochi si sono “fusi” per un grandioso evento a tema.

Geralt di Rivia (che è diventato anche una statua su Amazon davvero unica nel suo genere) è entrato quindi ufficialmente nell’universo dell’MMO di successo.

Del resto, Lost Ark aveva visto perdere parte dell’entusiasmo iniziale (come dimostrano cali di giocatori non indifferenti), nonostante ora sembra avere tutta l’intenzione di tornare sulla cresta dell’onda.

Se quindi solo alcune settimane fa è stato confermato che i mondi di The Witcher e Lost Ark si sarebbero uniti, è arrivato il momento di lanciarsi nuovamente all’avventura.

Come riportato anche da Wccftech, Smilegate RPG e Amazon Games hanno rilasciato oggi l’aggiornamento Lost Ark x The Witcher (4,5 GB di download).

Le note di rilascio ufficiali svelano inoltre i dettagli dell’evento, oltre a menzionare anche una serie di miglioramenti e correzioni relative al gioco base.

Per sbloccare l’evento in questione (disponibile fino al 22 febbraio) dovrete aver completato la missione principale Set Sail, che vi permetterà di comandare la vostra nave nei mari di Arkesia.

Una volta soddisfatto questo requisito, recatevi dall’Investigatore della Gilda presso gli NPC disponibili nelle principali città per ottenere la missione che punta all’isola White Wolf Haven, sulla quale Geralt, Ciri, Triss, Yennefer e Dandelion arrivano attraverso un misterioso vortice.

Gli sviluppatori hanno aggiunto la storia e le missioni giornaliere come parte dell’evento Lost Ark x The Witcher; le ricompense includono pozioni Witcher, 2 canzoni Jukebox, un nuovo set di carte con 5 personaggi Witcher, una struttura Stronghold, Emoticons & Selfie Stickers e un Title.

Ma non solo: anche il negozio di gioco è stato aggiornato con numerosi oggetti cosmetici a tema, come uno sfondo di Kaer Morhen per la schermata di accesso, abiti e skin per le armi dei Witcher e una canzone del Jukebox.

Sono anche disponibili nuovi cosmetici non legati a The Witcher, come il Monte della Tigre, il cucciolo di vitello e le skin per i desideri del Capodanno cinese.

Gli sviluppatori hanno anche aggiunto miglioramenti al sistema delle gilde (ora c’è una funzione per depositare l’oro, oltre a tre nuove opzioni di ricerca e tre nuove abilità), al sistema dei mercenari, al sistema degli assedi PvP, oltre a varie correzioni di bug.

Infine, un’ultima buona notizia: in seguito all’ultima ondata di ban per combattere i bot, alcuni giocatori sono stati bannati senza un perché. Gli sviluppatori hanno ora comunicato che tutti i ban errati sono stati annullati.

Restando in tema, in Lost Ark sapevate che era possibile impersonare una birra o un pollo, proprio come vi avevamo reso noto alcune settimane fa?

Ma non solo: grazie all’aggiornamento di nuova generazione e ad alcune mod, The Witcher 3 next-gen ha ora un aspetto davvero straordinario.