The Witcher, serie TV: Henry Cavill si è ripreso (e lo dimostra)

La seconda stagione di The Witcher, prevista in esclusiva sul catalogo Netflix durante il prossimo autunno di quest’anno, è tra le più attese del 2021. Ricorderete, però, che lo scorso mese di dicembre un incidente ha coinvolto l’attore Henry Cavill sul set dello show.

L’interprete di Geralt di Rivia è infatti rimasto infortunato a una gamba durante i lavori, cosa questa che lo ha costretto a uno stop forzato.

Ora, fortunatamente, il peggio sembra essere passato: Cavill ha infatti fornito un aggiornamento sull’infortunio sul suo account Instagram personale (via CB), rivelando che la star ha lavorato molto duramente per garantirsi una riabilitazione a modo.

Più nel dettaglio, il post social – che ha raccolto quasi 2,4 milioni di like in un solo giorno – rivela che Cavill si sveglia alle 4:30 dal lunedì al venerdì per fare “qualche ora” di riabilitazione, prima che la sua giornata lavorativa inizi.

«Alcune mattine sono difficili, ma riesco a vedere sempre l’alba quando finisco la sessione», ha rivelato il buon Geralt. «La neve ha reso questa ancora più piacevole, anche se un po’ più fredda!»

La seconda stagione di The Witcher avrà luogo subito dopo la battaglia di Sodden. Geralt è convinto che Yennefer sia morta e decide così di portare Ciri a Kaer Morhen, il luogo dove il protagonista è stato cresciuto da Vesemir della Scuola del Lupo.

Il cast vede la presenza di Anya Chalotra (Yennefer), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (la principessa Renfri).

The Witcher Stagione 2 sarà rilasciata nel corso dell’anno (in data da destinarsi) in esclusiva sul catalogo Netflix.