The Witcher 2, Netflix pubblica le prime foto ufficiali dal set

Netflix ha condiviso le prime foto ufficiali dal set di The Witcher, dove stanno avvenendo le riprese della seconda stagione della serie.

Le foto mostrano una collezione di spade d’allenamento, lo stendardo Scoia’tael e i medaglioni della scuola del lupo.

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6 — NX (@NXOnNetflix) December 16, 2020

Mentre non conosciamo esattamente i punti della storia di questa seconda stagione, è noto che Geralt di Rivia e Ciri si sono messi in viaggio per raggiungere Kaer Morhen.

Qui è dove i Witcher si allenano e ricevono il loro addestramento, il che sembra essere coerente con questo primo teaser.

Non ci è dato sapere se le riprese abbiano subito o meno dei ritardi in seguito all’incidente riportato da Henry Cavill sul set.

Oltre a Cavill e a Hanssen, nel cast della nuova stagione torneranno anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo).

Lo show Netflix vedrà anche la presenza di Jodhi May (Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

Il lancio di The Witcher 2 è in programma per il 2021 nonostante le tante peripezie incontrate lungo il cammino, tra cui diverse interruzioni causa COVID-19.