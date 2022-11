The Witcher, il futuro della saga ha trovato il suo director

The Witcher è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, visto anche e soprattutto che il futuro del franchise appare decisamente roseo.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) sarà infatti seguita da una vera e propria nuova trilogia.

Si parla infatti dell’inizio di una nuova saga di The Witcher, una serie che a quanto pare andrà oltre le avventure di Geralt viste e conosciute in questi anni.

Ora, dopo l’annuncio del remake del primo e storico capitolo, è stato reso noto il nome della persona incaricata di dirigere la nuova trilogia videoludica fantasy di CDPR.

Come riportato da Games Radar, il nuovo The Witcher ha trovato il suo director, così come per gli altri due giochi della prossima e attesissima trilogia.

In un tweet pubblicato questa mattina, Sebastian Kalemba ha annunciato che dirigerà la nuova saga di The Witcher. Ciò suggerisce che da ora l’autore è a bordo per l’intera trilogia che CD Projekt ha confermato mesi fa.

In altre parole, Kalemba si occuperà anche dei capitoli 5 e 6 (di cui si sa ancora pochissimo, se non nulla). Sebastian è entrato in CD Projekt RED nel 2014, dove ha lavorato come animatore principale per The Witcher 3 Wild Hunt e la sua espansione Hearts of Stone, oltre che per Cyberpunk 2077.

Nel giro di 18 mesi è passato al ruolo di direttore dell’animazione, lavorando all’acclamata espansione Blood and Wine, e – presumibilmente – continuerà a lavorare anche su Cyberpunk.

Nel settembre 2021, Kalemba è passato al ruolo di direttore creativo. Dal suo profilo LinkedIn si intuisce che il suo lavoro sarà ora a tempo pieno proprio sulla nuova trilogia.

Restando in tema, Project Sirius, uno dei progetti rivelati di recente, potrebbe contenere paesaggi generati proceduralmente, perlomeno stando ad alcuni annunci di lavoro apparsi in rete in questi giorni.

Ricordiamo in ogni caso che sempre alcune settimane fa è stato annunciato anche un sequel di Cyberpunk 2077.