The Witcher ha un Multiverso con due versioni di Geralt? Arriva la risposta

L’addio di Henry Cavill alla serie TV Netflix di The Witcher non è ancora stato digerito dai fan, sebbene questi è meglio che ormai se ne facciano una ragione.

Cavill tornerà infatti a vestire i panni di Geralt di Rivia ancora una volta per la Stagione 3, ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Come saprete, a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi non sembra trovare il beneplacito del pubblico.

Ora, mentre il flop di The Witcher Blood Origin inizia a farsi sentire, sono in molti a chiedersi se possa esistere una sorta di Multiverso con più versioni di Geralt.

Come riportato anche da The Gamer, anche se ci sono alcune teorie sulla partenza di Cavill, nulla è stato confermato da nessuna delle parti coinvolte.

The Witcher Blood Origin ha gettato in ogni caso le basi dell’universo raccontando la Congiunzione delle Sfere e la creazione del primo prototipo di Witcher.

Questo è particolarmente utile per chi non ha letto i libri o giocato ai videogiochi. Tuttavia, se da un lato lo show ha cementato la storia del Multiverso di The Witcher su Netflix, dall’altro ha sollevato alcune domande.

La più grande è che se Avallac’h può viaggiare attraverso lo spazio e il tempo, lui o chiunque altro potrebbe incontrare varianti di sé stesso come nella serie televisiva di Loki o nel film Spider-Man Far From Home.

Possono quindi esistere due versioni di Geralt di Rivia nel Multiverso? Secondo lo showrunner Declan de Barra, la risposta è no.

«Non ci sono versioni diverse», ha dichiarato in un’intervista a GamesRadar. «Sono gli stessi personaggi, ma i mondi tra cui viaggiano sono molto diversi, e in alcuni casi esistono su piani temporali diversi. Ci sono molti salti di mondo, ma sono gli stessi personaggi che saltano da un mondo all’altro.»

E ancora: «Possono essere cambiati in termini di arco caratteriale, di quanto tempo hanno vissuto e di cosa stanno facendo in questi altri mondi, ma si tratta della stessa persona. Non è che ci siano due versioni di Jaskier. È chiaro che c’è una versione di Yennefer, una versione di tutti.»

Quindi, secondo de Barra, non ci possono essere due versioni di Geralt in giro in un determinato momento, se uno è venuto in visita da un’altra dimensione. Questo esclude in gran parte la teoria secondo cui Hemsworth sarà introdotto come una versione Multiverso di Geralt, sostituendo così Cavill. Sappiamo che la serie affronterà il cambiamento di look, ma sembra che non sarà in questo modo.

Nella nostra recensione di Blood Origin vi abbiamo infatti raccontato che lo show «è il proverbiale passo falso, la serie TV che non serviva e che di fatto non aggiunge nulla di nuovo a un franchise già di suo ricchissimo e sfaccettato»: un parere condiviso anche dalla critica internazionale, che ha permesso allo show di raggiungere il minimo storico di consensi nella storia del franchise.