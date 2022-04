The Witcher 3, il cavallo Rutilia riceve un regalo dai fan

In The Witcher 3 Wild Hunt il protagonista Geralt di Rivia può essere vestito a modo (taglio di capelli incluso), sebbene il cavallo Rutilia sia invece stato lasciato nella sporcizia e nell’anonimato estetico, perlomeno fino a questo momento.

Il gioco (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti ora dalla sua una mod che vi permetterà di rendere più bello il vostro destriero.

Nulla che abbia a vedere con un balzo in avanti dal punto di vista grafico, bensì solo una feature aggiuntiva che farà felici i fan dell’equino.

Come riportato anche da The Gamer, tale ‘X20T3rMiN4t0R’ ha rilasciato una mod chiamata ‘The Stable‘ che permette di portare Rutilia a un livello estetico superiore.

Più in particolari, recandoci da alcuni mercanti specifici presenti in tutto il continente potremo infatti modificare il colore del cavallo, incluse le macchie, la criniera, la coda, gli zoccoli, gli occhi, e altro ancora.

In tutto, ci sono 240 oggetti che potremo usare per la personalizzazione dell’animale, inclusa la possibilità di raggiungere una stalla per testare il tutto. Se volete darci un’occhiata, trovate la mod a questo indirizzo.

I luoghi da toccare sono sparsi a White Orchard, Novigrad, Velen, Skellige e Toussaint, oltre al fatto che nel momento in cui compreremo un’opzione di personalizzazione per Rutilia, questa sarà sbloccata per sempre.

Tra un poster realizzato ad arte e un altro, è curioso come i fan di The Witcher 3 Wild Hunt siano ancora molto legati alla terza avventura di Geralt.

Il tutto, ovviamente, aspettando al varco la terza stagione dello show Netflix, in arrivo nei prossimi mesi sul catalogo streaming.

Infine, ricordiamo anche che nei prossimi mesi è previsto anche un nuovo capitolo della saga che CD Projekt promette essere davvero straordinario, sebbene al momento manchino i dettagli specifici sul gioco, inclusa purtroppo anche la data di uscita.