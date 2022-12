The Witcher 3 su PS5 sarà davvero next-gen: ecco i dettagli

CD Projekt RED ha dichiarato da tempo che l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt sfrutterà tutte le capacità dell’hardware next-gen.

Il titolo uscito nella passata generazione, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere ripubblicato su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Nella nostra recensione della versione next-gen vi abbiamo spiegato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Come riportato su PlayStation Blog, il team di sviluppo polacco ha spiegato le motivazioni che renderanno la versione PS5 a suo modo unica.

Il direttore tecnico per la gestione e l’audio Colin Walder voleva assicurarsi che le capacità del controller DualSense fossero sfruttate al massimo.

Secondo Walder, «un modo in cui siamo riusciti a farlo è trasformare elementi specifici del nostro audio in forme dettagliate e texture di vibrazioni perfettamente sincronizzate con le azioni del gioco».

In pratica, si trattava di setacciare il gioco alla ricerca di azioni rilevanti, non solo quelle di Geralt, ma anche del mondo in generale, per assicurarsi che i giocatori ricevessero un feedback tattile durante il loro prossimo viaggio attraverso il Continente.

«Gli sviluppatori hanno affrontato questo compito in modo da dare al giocatore una connessione viscerale non solo con Geralt, ma anche con tutto il mondo di The Witcher, grazie alla fantastica tecnologia DualSense», ha dichiarato Walder.

«Sentire ogni colpo, ogni Segno lanciato e la terra sotto gli stivali è una vera gioia e l’accoppiamento con il nuovo audio 3D immersivo crea questi ulteriori strati di immersione in modi che non siamo mai stati in grado di integrare prima».

I giocatori possono ora utilizzare la Guida di gioco di PlayStation 5 per visualizzare i suggerimenti sulle missioni, cosa utile a chi non ha troppa dimestichezza col genere.

Il Release Manager Artur Kepen, che ha lavorato a stretto contatto con Sony per creare il sistema, ha promesso: «L’Aiuto di gioco di PlayStation fornirà suggerimenti e trucchi utili sia ai nuovi giocatori che a quelli esistenti! Se vi perdete durante la vostra avventura, troverete spesso un video che mostra cosa bisogna fare per completare una missione o uno screenshot dell’area per contrassegnare correttamente l’obiettivo della missione».

Potrete tornare subito al gioco con tempi di caricamento minimi e tenere traccia del vostro viaggio insieme a Geralt attraverso il continente alla ricerca di Ciri.

Naturalmente, per adeguare il gioco agli standard dei giocatori contemporanei, sono state introdotte due nuove modalità: Performance e Ray Tracing. La modalità Performance privilegia un frame rate di 60 FPS, mentre Ray Tracing punta a 30 FPS.

The Witcher 3 Next-Gen uscirà il 14 dicembre e sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco base: avete visto l’ultima video comparativa definitiva?

Ma non solo: nelle scorse ore CD Projekt RED ha condiviso un video con circa 100 minuti di filmati di gioco di The Witcher 3 in versione next-gen.