Ancora scettici su The Witcher 3 next-gen? Arriva la video comparativa definitiva

The Witcher 3 sta per tornare in versione next-gen, con una nuova versione pensata per le piattaforme di attuale generazione, ossia pS5, Xbox Series X|S e PC.

Il grande classico fantasy della scorsa generazione, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere rimesso a lucido ancora una volta.

Nella nostra recensione della versione next-gen pubblicata poche ore fa vi abbiamo reso noto che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Ora, dopo che CD Projekt ha svelato le novità che verranno inserite nell’aggiornamento next-gen, è ora stata pubblicata la video comparativa definitiva tra le varie versioni del gioco.

Come riportato anche da Wccftech, l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 sarà disponibile tra poche ore e sembra che i fan del terzo capitolo della serie di CD Projekt siano in allerta, soprattutto se giocheranno su PC, a giudicare da alcuni nuovi video di confronto.

Il nuovo filmato, condiviso da ElAnalistaDeBits, mette a confronto tutte le versioni dell’aggiornamento next-gen, evidenziando l’eccellente implementazione del ray tracing su PC, i migliori riflessi dello spazio schermo in modalità performance su PlayStation 5 e le migliori prestazioni su Xbox Series X con il ray tracing.

Poco sotto, il video in questione:

Come già accennato, la versione PC dell’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 presenta un’eccellente implementazione del ray tracing, in grado di fare la differenza.

Restando in tema, nelle scorse ore CD Projekt RED ha condiviso un video con 96 minuti di filmati di gioco di The Witcher 3 in versione next-gen.

Del resto, il gioco promette grandi cose e, almeno, le Isole Skellige tirate a lucido sembrano una meta perfetta per le vacanze di Natale.

Ma non solo: in concomitanza con il 15imo anniversario dell’uscita del primo gioco di The Witcher, CDPR ha annunciato The Witcher Remake è attualmente in lavorazione e ha condiviso i primi dettagli sul progetto.