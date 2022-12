100 minuti in compagnia di The Witcher 3 next-gen vi bastano?

The Witcher 3 sta per tornare in versione next-gen, con una nuova versione pensata esplicitamente per le piattaforme di attuale generazione messa in piedi da CD Projekt RED.

Il capolavoro della passata generazione, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere rimesso a lucido per PS5 e Xbox Series X|S.

Nella nostra recensione della versione next-gen vi abbiamo spiegato che il gioco «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»

Dopo che CD Projekt ha svelato le novità che verranno inserite nell’aggiornamento next-gen, sono ora stati rilasciati circa 100 minuti di video dedicati al gioco.

Come riportato da DSO Gaming, CD Projekt RED ha condiviso un video con 96 minuti di filmati di gioco di The Witcher 3 in versione next-gen.

Il filmato presenta una scena durante un intero ciclo notte/giorno, mostrando la grafica rinnovata e i nuovi effetti Ray Tracing del titolo CDPR.

A dire il vero, questo video funzionerebbe meglio come timelapse (e non come video normale). Tuttavia, si tratta di qualcosa che potrebbe interessare un gran numero di fan, quindi vale a la pena dargli un’occhiata.

The Witcher 3 Next-Gen uscirà il 14 dicembre e sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco base. L’aggiornamento porterà su PC Ray Tracing Global Illumination, Reflections, Ambient Occlusion e Shadows. Inoltre, il gioco supporterà sia AMD FSR 2 sia NVIDIA DLSS 3.

Del resto, il gioco promette grandi cose e, almeno, le Isole Skellige tirate a lucido sembrano una meta perfetta per le vacanze di Natale.

Restando in tema, in concomitanza con il 15° anniversario dell’uscita del primo gioco di The Witcher, CDPR ha annunciato alcuni giorni fa che The Witcher Remake è attualmente in lavorazione e ha condiviso i primi dettagli sul progetto.