La data di uscita di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X potrebbe essere imminente

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco amato da una legione di appassionati, sebbene i fan stanno guardando da tempo alla versione next-gen annunciata mesi fa da CD Projekt RED.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) torneranno infatti su PS5 e Xbox Series X|S davvero molto presto.

Senza dimenticare anche che mesi fa CD Projekt aveva svelato anche alcuni dettagli della lavorazione del nuovo The Witcher in Unreal Engine 5, tanto che i fan si aspettano grandi cose.

Ora, potrebbe essere finalmente giunta al termine l’attesa dei fan per novità relative alla versione next-gen di The Witcher 3, visto che la data di uscita potrebbe essere svelata a breve.

Come riportato anche da Games Radar, per la gioia dei fan di The Witcher, sembra proprio che CD Projekt RED sia pronta ad annunciare una data di uscita per Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X|S.

L’indiscrezione proviene da un utente di Reddit che poche ore fa ha postato sul subreddit di The Witcher 3 il fatto che la data di lancio delle versioni current-gen sarebbe stata rivelata entro 24 ore.

La notizia non è al momento confermata e va quindi presa con un pizzico di cautela, sebbene la compagnia polacca abbia programmato per oggi uno “strategy update“.

Have you scheduled time to watch this yet, btw? It's today! https://t.co/hmP6BvTZUm — Miles Tost (@tostspender) October 4, 2022

Well. Keep an eye on it;) https://t.co/RCR7hpmw87 — michalpg (@michalpg) October 3, 2022

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni sull’arrivo di una data di uscita ci pensano diversi membri dello staff di CD Projekt, che su Twitter hanno esaltato l’evento in programma per oggi.

Con il potenziale annuncio della data di uscita della nuova versione del gioco, i fan di The Witcher 3 hanno condiviso la loro eccitazione su Reddit. Molti non vedono infatti l’ora di poter sfruttare i miglioramenti della nuova generazione, con tempi di caricamento più rapidi e grafica ray-traced.

Restando in tema, CD Projekt ha confermato l’intenzione di pubblicare più di un gioco oltre al prossimo capitolo principale della serie The Witcher.