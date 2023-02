The Witcher 3 next-gen, perché è stata introdotta la «nudità involontaria»? CD Projekt spiega l’errore

L’edizione next-gen di The Witcher 3 è stata colpita da un caso che da un lato può essere definito paradossale, dall’altro semplicemente imbarazzante per CD Projekt: tra le mod incluse nel nuovo progetto è stata infatti introdotta anche una nudità molto più realistica e dettagliata nei particolari.

La scoperta ha decisamente colto alla sprovvista gli sviluppatori, che hanno subito spiegato che non era loro intenzione includere tale elemento nella Complete Edition (la trovate su Amazon) e che sarà presto rimossa con un aggiornamento dedicato.

Una vicenda che è diventata un vero e proprio “caso nudità” dopo che il creatore della mod in questione aveva svelato di non essere stato contattato dagli sviluppatori e, di conseguenza, è stata inserita nel gioco senza il suo permesso.

Ma come è stata possibile una svista del genere e — soprattutto — perché CD Projekt ne era in possesso se non avrebbe mai voluto inserirla? A fare chiarezza sono stati gli stessi sviluppatori in un nuovo comunicato rilasciato a Kotaku, spiegando che il lavoro dell’utente era stato incluso in un’ulteriore mod, ma senza che il team ne fosse a conoscenza.

CD Projekt Red ha infatti spiegato che la nudità più realistica era stata inclusa nella mod «HD Monsters Reworked» utilizzata nell’edizione next-gen di The Witcher 3. L’autore di questo lavoro aveva chiesto il permesso al fan per l’inclusione del nuovo nudo, ma senza includerne il relativo credit.

In altre parole, gli sviluppatori non avevano idea che implementare questa mod avrebbe permesso alla nudità di assumere un aspetto molto più dettagliato del previsto, rivelando anche di aver chiesto chiarimenti al suo autore sulla mancata descrizione di tutte le sue componenti.

Una dichiarazione confermata dall’autore della mod inadatta in questione, che svela a Kotaku come non abbia mai inserito nella descrizione di HD Monsters Reworked il meritato riconoscimento per il suo lavoro.

Insomma, il “caso” sembra essere stato risolto una volta per tutte: una svista dell’autore della mod HD Monsters Reworked ha permesso agli utenti di scoprire alcune parti intime in maniera molto più dettagliata e realistica del previsto. Almeno, fino a quando CD Projekt non rilascerà l’attesa patch che porrà fine a questo errore una volta per tutte.

Nel frattempo, proprio poche ore fa è stato rilasciato un nuovo aggiornamento d’emergenza su PC, volto a risolvere i numerosi problemi emersi con la patch 4.01. Attualmente, non è invece ancora arrivata alcuna novità sulla data della patch per porre fine a questa svista, ma vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità.