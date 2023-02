The Witcher 3 next-gen, c’è un problema con la patch 4.01

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, nonostante il gioco abbia ieri ricevuto un nuovo update di rilievo, specie per i giocatori PC.

Il classico di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è stato infatti riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su personal computer.

Come riportato sui canali social ufficiali dello sviluppatore, la versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha ricevuto ora la patch 4.01.

I colleghi di Wccftech hanno però riportato la notizia secondo la quali l’ultimo update per il gioco di CDPR soffrirebbe di prestazioni deludenti e non solo.

The Witcher 3 next-gen ha ricevuto ieri la sua prima patch, che prometteva di apportare miglioramenti alle prestazioni su tutte le piattaforme: a quanto pare non è stato così.

Sembra però che non ci riesca del tutto, almeno su PC, visto che le prestazioni sarebbero talvolta addirittura peggiori rispetto alla versione 4.00 del gioco.

I video di confronto condivisi da Lootward e MxBenchmarkPC evidenziano come la patch non apporti alcun miglioramento significativo su configurazioni di sistema molto diverse.

Nella maggior parte dei casi, le prestazioni sembrano peggiorare a parità di impostazioni e la disattivazione dell’ormai nota Screen Space Reflections non migliora di molto la situazione. Vedremo se CD Projekt rilascerà un’ulteriore hotfix correttivo già nelle prossime ore.

Restando in tema, abbiamo recensito su PS5 The Witcher 3 nella nuova Complete Edition: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava Geralt su console next-gen, nella nostra recensione dedicata,

Ma non solo: di recente alcuni fan hanno iniziato a intervenire migliorando il gioco con delle mod davvero sorprendenti, in grado di rendere The Witcher 3 ancora più next-gen.

Per concludere, un video confronto davvero molto interessate apparso online solo poche settimane fa ci ha permesso di scoprire le minime differenze tra le performance su PS5 e Xbox Series X: dategli un’occhiata.