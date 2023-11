Giocare Cyberpunk 2077 nei panni di Ciri di The Witcher 3 è possibile, grazie ai fan

Da tempo i modder e i fan graziano Cyberpunk 2077 di nuovi contenuti, sebbene ora si è deciso di andare ancora oltre con un omaggio a tema The Witcher 3.

Non è la prima volta che il titolo sci-fi di CDPR (che trovate anche ) riceve mod realizzate dai fan.

Solo poche settimane fa, infatti, un modder ha realizzato un HD Texture Pack che migliora l'aspetto dei principali PNG del gioco di CD Projekt RED.

Senza contare anche dell'altra mod piuttosto interessante che tenta di ripristinare tutti i PNG della build del gioco dell'E3 2018.

Come riportato anche da DSO Gaming, due mod vi permetteranno di giocare a Cyberpunk 2077 come Ciri di The Witcher 3.

La prima è una AI Voice Mod che cambia la voce di V femminile in quella di Ciri.

Utilizzandola insieme alla mod che cambia l'aspetto di V in Ciri, è possibile ottenere l'esperienza definitiva di The Witcher 3 in Cyberpunk 2077.

Nota per i fan meno attenti: in The Witcher 3, Ciri rivela a Geralt di aver visitato un mondo simile a quello di Cyberpunk 2077.

All'epoca, CD Projekt RED utilizzò questa frase come Easter Egg per il suo prossimo titolo ma, grazie ai modder, quella linea di dialogo è diventata realtà.

È possibile scaricare le mod in questione, ovviamente in forma totalmente gratuita, da qui e da qui. Poco sopra, inoltre, trovate anche un video che mostra l'AI Voice Mod in azione.

Del resto, nel gioco di CDPR ci sono davvero tanti dettagli da scovare, come ci ha dimostrato il giocatore che ha scoperto dei segreti anche dopo 600 ore.

Ma non solo: parlando ancora di aggiunte dei fan, una mod di Cyberpunk 2077 disponibile per il download gratuito dona al gioco di CD Proket RED un'impronta alla Blade Runner: dategli un'occhiata voi stessi.