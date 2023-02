The Witcher 3, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito da diverse settimane, nonostante ora sia stato rilasciato un nuovo hotfix atto a correggere i problemi dell’ultima patch.

Il titolo fantasy di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è tornato infatti di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su personal computer.

La versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha da poco ricevuto la patch 4.01, un update che soffrirebbe di prestazioni deludenti e non solo.

Ora, dopo che nelle scorse ore è stato confermato dalla stessa CDPR che un ulteriore hotfix era in arrivo, è arrivato il momento di scaricarlo.

«È uscito un hotfix per The Witcher 3 Wild Hunt su PC», recita il post apparso poco fa sulla pagina social ufficiale del gioco di CDPR.

«L’aggiornamento si occupa principalmente di risolvere i problemi di prestazioni che sono stati segnalati dopo la patch 4.01. La versione del gioco non cambierà», conclude il messaggio.

Insomma, da quello che è possibile capire, l’hotfix non porta nuovi contenuti o cambiamenti di rilievo, bensì si limita a risolvere tutte le discrepanze della patch 4.01 segnalate dai giocatori nei giorni scorsi.

A hotfix for The Witcher 3: Wild Hunt is out on PC. It primarily addresses the performance issues that appeared after Patch 4.01. The game version won’t change. pic.twitter.com/53kDB9IPP6 — The Witcher (@witchergame) February 14, 2023

Quindi, i cali di prestazioni che affliggevano la versione PC del terzo The Witcher sono stati risolti proprio dall’aggiornamento odierno, come confermato da CD Projekt RED.

Restando in tema, abbiamo recensito su PS5 The Witcher 3 nella nuova Complete Edition: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava Geralt di Rivia nella nuova versione next-gen, nella nostra recensione dedicata.

Ma non è tutto: i fan hanno tra le altre cose iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero niente male e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.

Per concludere, la cosiddetta «nudità involontaria» di cui si è discusso in questi giorni sarebbe stata aggiunta nel gioco senza il permesso del suo autore.