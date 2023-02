The Witcher 3 next-gen, nuova patch disponibile: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, nonostante oggi il gioco abbia ora ricevuto una nuova patch di una certa importanza.

Il gioco fantasy di CD Projekt RED che trovate anche su Amazon, è stato infatti ripubblicato di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Alcuni giorni fa è stato ufficializzato che il titolo sarebbe tornato in versione fisica, mentre ora è il momento di un nuovo update.

Come riportato sui canali social ufficiali dello sviluppatore, la versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha ricevuto ora un nuovo aggiornamento.

«La patch 4.01 per The Witcher 3: Wild Hunt è in fase di distribuzione su PC, PlayStation e Xbox», ha spiegato CDPR sulle sue pagine social

E ancora: «La patch migliora la stabilità generale e le prestazioni del gioco su console next-gen e PC e apporta varie correzioni a tutte le piattaforme.»

Poco sotto, il tweet pubblicato poco fa dallo sviluppatore polacco.

Patch 4.01 for The Witcher 3: Wild Hunt is being rolled out on PC, PlayStation and Xbox. It improves the overall stability and performance of the game on next-gen consoles and PC, and brings various fixes to all platforms.

List of changes: https://t.co/ndOQiX6Wgm pic.twitter.com/5Ou651f3OR

— The Witcher (@witchergame) February 2, 2023