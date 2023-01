The Witcher 3 sta per uscire, di nuovo, su PS5 e Xbox Series X (è ufficiale)

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, sebbene a quanto pare il gioco tornerà di nuovo in versione fisica, per la gioia dei fan.

Il titolo fantasy uscito originariamente anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Se già alcuni giorni fa è stato reso noto che il gioco sarebbe tornato in versione fisica, è ora arrivata l’ufficialità della notizia.

Come riportato anche da VGC, The Witcher 3 uscirà in versione retail su PS5 e Xbox Series X/S la prossima settimana, come confermato dallo sviluppatore polacco.

CD Projekt ha annunciato le date di uscita dell’edizione fisica di The Witcher 3 Wild Hunt per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Le versioni per console current-gen del gioco arriveranno sugli scaffali dei negozi negli Stati Uniti, in Europa e in alcune regioni selezionate il 26 gennaio, prima di essere distribuite in altri Paesi nelle settimane successive.

Da quello che è stato reso noto in queste ore, l’edizione retail del gioco non dovrebbe includere alcun bonus esclusivo rispetto alla versione digitale rilasciata alcuni giorni fa.

Dopo diversi ritardi e un cambio di sviluppatore, l’aggiornamento next-gen di The Witcher 3 è stato rilasciato a dicembre come acquisto autonomo per PC, Xbox Series X/S e PS5, e come patch gratuita per i giocatori che possedevano il gioco su PC e console last-gen.

Ma non solo: il team starebbe lavorando silenziosamente a una nuova patch che sarebbe ormai arrivata «nelle fasi finali»: scopri i dettagli nella nostra notizia.

Restando in tema, i fan hanno già iniziato a intervenire migliorando notevolmente il gioco con delle mod dedicate, in grado di rendere The Witcher 3 ancora più next-gen.

Infine, un interessante video confronto apparso in rete alcune settimane fa ci svela le minime differenze tra le performance su PS5 e Xbox Series X.