Team Yennefer o team Triss? Geralt in realtà non ha dubbi

The Witcher 3 Wild Hunt arriverà il prossimo anno su PlayStation 5 e Xbox Series X e la nuova stagione 2 dello show dello Strigo di Netflix farà il suo debutto tra pochissimi giorni.

Le avventure di Geralt di Rivia sembra proprio che non abbiano intenzione di smettere di appassionare e intrattenere il pubblico che, grazie al successo riscosso dalla riproposizione videoludica e televisiva, ha cominciato anche a riscoprire lo scrigno originale della storia di The Witcher, ovvero i libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

Il fascino della storia del Lupo Bianco ha stregato anche l’attore Henry Cavill, che interpreta proprio Geralt nella serie tv Netflix, il quale ha confessato di avere passato i periodi di quarantena dovuti alla pandemia a sviscerare i giochi del franchise.

Adesso è proprio Cavill che si sbottona su una questione abbastanza rilevante per quanto riguarda gli intrighi amorosi di Geralt. In The Witcher 3 infatti sappiamo che è possibile prendere numerose scelte, alcune di queste hanno anche un risvolto effettivamente incisivo nel proseguo della storia.

Una di queste è legata a due delle maghe amate da Geralt che, nonostante vengano trattate in modo differenti nei libri e nei giochi, rappresentano comunque due degli interessi romantici più importanti per lo Strigo: Yennefer di Vengerberg e Triss Merigold.

Henry Cavill si è espresso a proposito e si è sbilanciato per quanto riguarda la scelta tra le due che il nostro protagonista ad un certo punto del gioco sarà costretto a prendere.

L’attore non ha dubbi: l’unica scelta coerente con il personaggio è quella di Yennefer. La relazione traballante tra i due è infatti il punto focale della storia originale narrata nei libri ed è l’unica a poter dare giustizia ai turbolenti sconquassi emotivi con cui Geralt deve avere continuamente a che fare (il che è significativo, visto che lo Strigo dovrebbe essere una spietata macchina assassina progettata per non provare emozioni).

Una scelta che conferma quanto espresso già nel 2019 dall’attore, che anche in quell’occasione dichiarò il suo amore per la tenace maga dai capelli corvini.

Nell’attesa di scoprire come si evolverà la storia tra i due nello show ormai in dirittura d’arrivo, un video ci fa capire la portata del viaggio di Geralt in The Witcher 3.

Nel frattempo, CD Projekt ha altri programmi per i suoi giochi e potrebbero includere anche The Witcher 3.

