The Witcher 3 next-gen, le novità non sono finite: la nuova patch è «nelle fasi finali»

Dopo ormai oltre un mese dal lancio di The Witcher 3 Complete Edition, l’aggiornamento next-gen che ha adattato l’ultima grande avventura di Geralt sulle console di ultima generazione, sembra che CD Projekt non abbia ancora finito di supportare il suo capolavoro.

In vista del lancio della nuova versione fisica (potete prenotarla su Amazon), gli sviluppatori hanno infatti svelato di essere già al lavoro su una nuova patch correttiva, che si preannuncia essere particolarmente interessante.

In particolar modo, sembra che il nuovo aggiornamento potrebbe essere stato pensato per le edizioni PC: secondo quanto riferito da molti fan, ci sarebbero infatti ancora prestazioni altalenanti, chiaro segnale di un’ottimizzazione che deve essere ancora messa a punto.

Il global community director ha risposto nelle scorse ore proprio alla domanda di un fan al riguardo, garantendo che il team sta lavorando silenziosamente a una nuova patch che sarebbe ormai arrivata «nelle fasi finali» (via Push Square).

Secondo quanto riferito infatti da CD Projekt, sembra che questa nuova patch sia attualmente in lavorazione da molto tempo, ma non è ancora chiaro se sarà una patch riservata esclusivamente per la versione next-gen di The Witcher 3 su PC o se sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S.

In ogni caso, il global community director ha garantito che non dovrebbe ormai volerci molto prima che l’aggiornamento venga rilasciato al pubblico: al momento non sappiamo quali saranno esattamente tutte le novità, ma il team di sviluppo pubblicherà le modifiche più importanti non appena possibile.

We've been quietly working on this update for W3NG and it looks like we're at the final stages. Shouldn't be long until it comes out. We'll share more info the moment we can! In the meantime, we really appreciate your patience! https://t.co/QGWXHnDbPN

— Marcin Momot (@Marcin360) January 19, 2023