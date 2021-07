The Witcher 3, ma è nel Giappone Feudale (ed è ufficiale)

Sono giorni particolarmente accessi per i fan di The Witcher, letteralmente sepolti da una valanga di novità di vari genere.

Che sia la serie Netflix o gli ultimi aggiornamenti sul terzo capitolo della saga di videogiochi di CD Projekt RED, Geralt di Rivia tornerà in azione molto presto.

Che sia in carne e ossa o come eroe di un gioco a lui dedicato, lo Strigo tornerà in ogni caso anche in un’edizione nuova di zecca della sua avventura più celebre.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition avrà infatti al suo interno un gran numero di novità, pronte a solleticare il palato dei fan.

CD Projekt ha rilasciato sul proprio shop ufficiale una bellissima e inedita versione di Yennefer di Vengerberg, reimmaginata come una vera kunoichi.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una guerriera ninja spesso impegnata come spia, ladra o assassina, ben lontana quindi dalla potente maga che abbiamo imparato a conoscere.

Davvero impressionante il livello di dettaglio della figure, sia per quanto riguarda l’abbigliamento e l’arma dell’eroina, sia per quanto concerne la basetta.

Da notare anche quello che sembra essere un vero e proprio stendardo con il leggendario stemma del Witcher, oltre alla presenza di un gatto di colore bianco e arancione.

Poco più in basso, altre immagini che mostrano la reale fattura dell’oggetto (che, lo ribadiamo, è ufficiale).

La statuetta è preordinabile solo ed esclusivamente presso il negozio del team polacco al prezzo (non proprio accessibile) di 320 euro (via Twinfinite).

Se ve lo state chiedendo, sì, la spedizione in Italia è consentita, nonostante vadano aggiunti 26 euro circa al costo totale, relativamente alle spese di spedizione.

“Yennefer the kunoichi”, di circa 43 centimetri di altezza, oltre a essere realizzata in polystone e dipinta a mano, sarà disponibile a partire dal mese di dicembre di quest’anno.

Parlando ancora di CD Projekt, vi ricordiamo che pochi giorni fa la compagnia ha annunciato l’acquisizione di un team che ha lavorato anche alla saga di Mass Effect.

Ma non solo: se volete scoprire tutti i dettagli sulla seconda stagione di The Witcher, recuperate prima di subito il nostro recap.

Infine, nella roadmap dei contenuti per il 2021 CD Projekt Red ha confermato di essere al lavoro su interessanti novità a tema The Witcher e Cyberpunk 2077.