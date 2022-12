The Witcher 3, le Isole Skellige next-gen sono come una meta turistica

Natale nel Continente? Quasi, perché The Witcher 3 in versione next-gen promette di ridare vita al mondo di CD Projekt Red.

Il capolavoro della passata generazione di CD Projekt Red, che trovate sempre su Amazon, sta infatti per essere rimesso a lucido per l’attuale generazione di console.

La conferma finale è arrivata qualche settimana fa, con tanto di data di uscita e dettagli del corposo aggiornamento dedicato alle console di attuale generazione.

I quali sono ancora più golosi, guardando almeno le migliorie che saranno inserite nella rinnovata versione PC di The Witcher 3.

Sappiamo che vi piacciono i confronti (piacciono anche a noi), e visto che siamo in periodo di vacanze di Natale, perché non andare nelle Isole Skellige?

In The Witcher 3, le Isole Skellige sono un arcipelago che fa parte dei Regni Settentrionali. Il gruppo di sei isole si trova nel Mare del Nord, lontano dalla costa di Cidaris e di Verden, a nordovest di Cintra.

Nei racconti e primi romanzi, la cultura di questo arcipelago è simile all’antica cultura irlandese, ma dai libri La Torre della Rondine e La Stagione delle Tempeste ai giochi, c’è stato un passaggio ad un’ambientazione più scandinava.

La quale, come ha mostrato CD Projekt Red su Twitter, sembra una vera meta turistica in versione next-gen:

️ Skellige ️

PS4 PS5 pic.twitter.com/1g6eOTmnsz — The Witcher (@witchergame) December 12, 2022

A sinistra potete vedere uno screenshot delle Isole Skellige di The Witcher 3 in versione PlayStation 4, mentre a destra trovate la versione PlayStation 5 decisamente più appagante dal punto di vista estetico.

Nel caso vogliate partire per una vacanza in queste isole, stando attenti ai mostri, però, non vi resta che aggiornare la vostra copia del gioco a partire dal 14 dicembre, e vi sembrerà già una cosa molto diversa.

Ma non solo: in concomitanza con il 15° anniversario dell’uscita del primo gioco di The Witcher, CDPR ha annunciato alcuni giorni fa che The Witcher Remake è attualmente in lavorazione e ha condiviso i primi dettagli sul progetto.